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Ex-Bahia é anunciado em clube europeu e jogará com campeão na Seleção

Jogador de 25 anos defendeu o Tricolor entre 2023 e 2025

João Grassi
Por
Biel no Bahia
Biel no Bahia - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O atacante Gabriel Teixeira, o Biel, ex-Esporte Clube Bahia, foi oficialmente anunciado nesta quinta-feira, 2, como reforço do Pafos, do Chipre. Ele chega por empréstimo junto ao Sporting-POR e defenderá a equipe até o fim da temporada 2026/2027.

No novo clube, o ponta-esquerda de 25 anos será companheiro de equipe do zagueiro David Luiz, ex-Seleção Brasileira. No comunicado de anúncio de Biel, o Pafos destacou a “expressiva carreira” do atacante.

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“Nascido em 1º de abril de 2001, Biel iniciou sua carreira profissional em seu país de origem antes de se destacar no EC Bahia, onde se firmou como peça importante da equipe principal e adquiriu experiência valiosa na elite do futebol brasileiro”, escreveu o novo clube de Biel.

“Suas atuações consistentes lhe renderam uma transferência para o gigante português Sporting Clube de Portugal, onde continuou seu desenvolvimento e agregou experiência internacional a uma carreira já impressionante, com apenas 25 anos de idade”, continuou o Pafos.

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Biel no Bahia

Em sua passagem no Bahia, Biel se firmou como uma das principais peças do setor ofensivo na temporada 2023. Ele defendeu o clube até o início da temporada 2025, sendo posteriormente vendido para o Sporting por R$ 48 milhões.

Ao todo, o atacante disputou 98 partidas pelo Tricolor, marcou 17 gols e deu 18 assistências.

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