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E.C.BAHIA

Saiba como comprar ingressos para o amistoso entre Fluminense e Bahia

Partida acontece no próximo domingo, 12

João Grassi
Por
Fluminense x Bahia pelo Brasileirão de 2025, no Maracanã
Fluminense x Bahia pelo Brasileirão de 2025, no Maracanã - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Os ingressos para o amistoso entre Fluminense e Esporte Clube Bahia, no próximo domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, já estão à venda para os torcedores interessados.

As entradas para a torcida do Bahia estão sendo vendidas de forma online, através do site futebolcard.com, até às 16h45 do dia da partida.

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Os ingressos para o setor Norte e Nível 2, destinada à torcida visitante, custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Menores de 12 anos, idosos e PCD têm entrada gratuita na partida. As gratuidades devem ser retiradas através do site gratuidade-visitante.futebolcard.com.

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Acesso ao Maracanã

O acesso ao estádio acontece por meio de biometria facial em todos os setores. É necessário que todos os torcedores, seja do time mandante ou visitante, realizem o cadastro antecipado da biometria através do site fluminense.bepass.com.br.

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