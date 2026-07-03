E.C.BAHIA
Saiba como comprar ingressos para o amistoso entre Fluminense e Bahia
Partida acontece no próximo domingo, 12
Os ingressos para o amistoso entre Fluminense e Esporte Clube Bahia, no próximo domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, já estão à venda para os torcedores interessados.
As entradas para a torcida do Bahia estão sendo vendidas de forma online, através do site futebolcard.com, até às 16h45 do dia da partida.
Os ingressos para o setor Norte e Nível 2, destinada à torcida visitante, custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).
Menores de 12 anos, idosos e PCD têm entrada gratuita na partida. As gratuidades devem ser retiradas através do site gratuidade-visitante.futebolcard.com.
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Acesso ao Maracanã
O acesso ao estádio acontece por meio de biometria facial em todos os setores. É necessário que todos os torcedores, seja do time mandante ou visitante, realizem o cadastro antecipado da biometria através do site fluminense.bepass.com.br.