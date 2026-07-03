10 jogadores de Bahia e Vitória podem assinar pré-contrato com clubes

O mês de julho marca um momento importante para Bahiae Vitória no planejamento para a próxima temporada. Com a chegada dos últimos seis meses de contrato, dez jogadores da dupla baiana já estão aptos, pela legislação da Fifa, a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para defender uma nova equipe a partir de 2027.

No Tricolor, quatro atletas entram nessa situação: Léo Vieira, Everton Ribeiro, Ademir e Willian José. Já o Rubro-Negro tem seis nomes com vínculo próximo do fim: Yuri Sena, Camutanga, Diego Tarzia, Marinho, Osvaldo e Fabri.

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Futuros indefinidos

Apesar disso, alguns casos possuem particularidades que podem impedir uma saída ao término da temporada. No Esquadrão, a situação mais delicada é a do goleiro Léo Vieira.

Contratado em março para suprir a ausência de Ronaldo, lesionado, o experiente arqueiro assumiu a titularidade, mas sofreu uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito no fim de maio e passou por cirurgia. Como a recuperação pode ultrapassar o fim do contrato, o Bahia terá de renovar seu vínculo caso ele ainda esteja em tratamento quando o acordo atual se encerrar.

Também veterano, Everton Ribeiro volta a viver um período de indefinição. Capitão da equipe, o meia de 37 anos renovou contrato no fim de 2025 e, mais uma vez, entra no segundo semestre com futuro em aberto.

Embora tenha alternado momentos como titular e reserva nesta temporada, segue sendo uma das principais referências técnicas do elenco e lidera o time em assistências em 2026.

Desempenhos irregulares

Ademir em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia e Victor Ferreira | ECVitória

Quem também terá o futuro discutido é Ademir. Contratado em 2023, na primeira janela sob gestão do Grupo City, o atacante perdeu espaço ao longo da atual temporada, mas encerrou o primeiro semestre em alta ao participar do gol da vitória sobre o Botafogo antes da paralisação do calendário.

Fechando a lista tricolor está Willian José. O centroavante retornou ao futebol brasileiro em 2025 após longa passagem pela Europa e rapidamente assumiu protagonismo no ataque do Bahia. Mesmo vivendo uma temporada de desempenho irregular, permanece como principal goleador da equipe em 2026.

Vitória

No lado rubro-negro, o cenário reúne atletas experientes, jovens da base e jogadores emprestados.

Revelado pelo clube, Yuri Sena volta a entrar na reta final de contrato sem conseguir se firmar entre os titulares. Nesta temporada, suas oportunidades aconteceram apenas durante o Campeonato Baiano, quando o Vitória utilizou uma equipe alternativa.

Já Camutanga vive uma situação semelhante à de Léo Vieira. Titular em boa parte de sua trajetória no clube e campeão da Série B, do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, o zagueiro sofreu uma grave lesão ligamentar no pé em abril. Caso não esteja recuperado até dezembro, o Vitória também será obrigado a estender seu contrato.

Entre os casos mais tranquilos está o de Diego Tarzia. Embora o empréstimo se encerre no fim do ano, o Rubro-Negro já acertou previamente a compra definitiva do atacante junto ao Independiente, da Argentina. Utilizado com frequência por Jair Ventura, ele deve permanecer no Barradão.

Carinho com a torcida

Marinho em treinamento pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Ídolo da torcida, Marinho também poderá negociar livremente com outras equipes. De volta ao Vitória nesta temporada, o atacante de 36 anos enfrentou problemas físicos e ainda busca maior sequência desde seu retorno ao clube.

Osvaldo, por sua vez, renovou recentemente seu contrato até o fim de 2026. Aos 39 anos, o atacante decidiu adiar a aposentadoria e existe a expectativa de que, após encerrar a carreira, passe a integrar o departamento de futebol do Vitória.

Completa a lista o atacante Fabri, contratado em 2025 após passagem pelo futebol espanhol. Apesar do elevado número de partidas disputadas, ele alternou entre titularidade e banco de reservas e segue com futuro indefinido para a próxima temporada.