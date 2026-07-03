Copa 2 de Julho: olheiros da Série A estão na Bahia atrás de talentos

O início das partidas da Copa 2 de Julho de futebol sub-15 mobilizou os setores de inteligência de mercado e captação de grandes agremiações do futebol nacional. Clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Corinthians, Fluminense e Athletico Paranaense, enviaram observadores técnicos profissionais e coordenadores de captação para Salvador e região metropolitana com o objetivo de mapear jovens talentos e identificar promessas de alto potencial antes do ingresso nas categorias de base competitivas.

A delegação do Athletico Paranaense conta com uma estrutura composta por quatro profissionais dedicados exclusivamente ao torneio, liderados pelo coordenador de captação Marcelo Pereira.

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O representante do clube paranaense destacou que a competição é consolidada como uma referência nacional no calendário de formação.

A metodologia do clube adota um protocolo de monitoramento, priorizando aspectos como a qualidade técnica (relação com a bola, capacidade de drible e precisão de passes) associada a requisitos de ordem física e antropométrica — parâmetros que definem critérios rigorosos para o recrutamento de atletas em posições que exigem imposição física, como zagueiros e goleiros.

Marcelo Pereira é olheiro do Athletico Paranaense na Copa 2 de Julho - Foto: Marcos Valença

“É uma competição que sabemos da grandeza e organização de referência nacional. Então, não tem como um clube como o Athletico Paranaense ficar de fora da captação”, comenta. "Já temos um perfil bem definido. Então, viemos com um processo e um protocolo de aprovação, monitoramento, o que facilita que a gente consiga identificar talentos. Nestes primeiros dias de Copa, já traçamos alguns atletas no nosso mapeamento”, acrescenta.

Rotina de acompanhamento

O Sport Club Corinthians Paulista mantém uma rotina anual de acompanhamento do evento, representado nesta edição pelo observador técnico Ian Henrique. O profissional pontuou que o torneio facilita o processo de rastreamento geográfico ao reunir delegações de múltiplos estados.

O perfil técnico priorizado pelo clube paulista busca alinhar o recrutamento ao padrão histórico das categorias de base da equipe — a chamada filosofia dos "Filhos do Terrão" —, que valoriza atletas técnicos, de boa mobilidade e que demonstrem elevado nível de competitividade, resiliência e intensidade tática durante as partidas.

Ian Henrique é olheiro do Corinthians na Copa 2 de Julho - Foto: Marcos Valença

“Para o Corinthians, é muito importante todo ano prestigiar essa competição, que reúne equipes de diversos estados do Brasil e facilita bastante nosso trabalho de detecção e observação dos possíveis talentos da região”, comenta. Ele aponta que o perfil buscado pelo clube é de jogadores que combinem com o DNA dos Filhos do Terrão, apelidos dos atletas da base do Corinthians. “Atletas com boa relação com a bola, técnicos e aguerridos, resilientes, que não desistem da jogada”, afirma Ian Henrique.

Baiano a serviço do Fluminense

Para a cobertura do Fluminense Football Club, a comissão técnica destacou dois profissionais com a estratégia de circular alternadamente pelas diferentes praças esportivas do torneio. Entre eles está o observador técnico Ramon Argolo, natural do bairro de Brotas, em Salvador, que ressaltou a importância estratégica de retornar ao estado de origem para operar a captação em um celeiro histórico de atletas.

“É uma satisfação imensa retornar à minha cidade. Sou nascido em Brotas e hoje tenho a oportunidade de retornar representando um clube imenso, que é o Fluminense, e na Copa 2 de Julho, que só vem para contribuir na nossa busca diária de talentos”, conta.



A Copa 2 de Julho, promovida pelo Governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), consolidou sua reputação técnica ao longo dos anos por servir de plataforma inicial para atletas de projeção internacional, a exemplo do goleiro Alisson Becker e do atacante Roberto Firmino.