Bahia e Inter congelam contrato de atacante que se lesionou nas férias

O empréstimo do atacante Kayky ao Internacional passará por um ajuste após a grave lesão sofrida pelo jogador durante o período de férias. O Bahia e o time gaúcho chegaram a um acordo para suspender temporariamente o vínculo do atleta enquanto ele estiver em recuperação, medida que desobriga o clube gaúcho de arcar com os salários durante esse período.

O atacante machucou o tornozelo direito durante a pausa para a Copa do Mundo, como informou o Colorado, e realizou cirurgia em Salvador. As circunstâncias da lesão não foram divulgadas, assim como o prazo previsto para o retorno aos gramados. A informação foi divulgada pelo ge.

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Também é importante destacar que o Bahia não terá de arcar com os salários de Kayky durante o período de recuperação. A legislação trabalhista e esportiva permite a suspensão temporária do contrato em casos de lesões que tenham ocorrido fora das atividades profissionais, ou seja, sem relação com treinamentos ou partidas oficiais.

Contratado pelo Internacional por empréstimo junto ao Tricolor para a temporada de 2026, o atacante teve poucas oportunidades desde a chegada ao Beira-Rio. Até a interrupção do calendário, participou de nove das 32 partidas disputadas pela equipe, iniciando apenas uma delas como titular.

O retorno oficial do Internacional ao Campeonato Brasileiro está marcado para 22 de julho, quando recebe o Cruzeiro no Beira-Rio. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação na tabela, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.