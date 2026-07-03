Mais dois anos: peça-chave do Bahia renova contrato até 2031

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O volante uruguaio Nicolás Acevedo renovou seu contrato com o Bahia até 2031. O anúncio foi feito pelo próprio Esquadrão, nesta sexta-feira, 3. O atual vínculo do atleta ia até 2029.

O meio-campo foi uma das primeiras contratações do Grupo City à frente do Bahia, desembarcando em Salvador em dezembro de 2022. Antes, ele defendia o New York City (Estados Unidos), clube que também faz parte do grupo internacional.

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Devido à sua versatilidade, ele se firmou no elenco do tricolor, seja com Renato Paiva ou com Rogério Ceni. Além da sua posição de origem, Acevedo vem, recentemente, atuando improvisado na lateral-direita em algumas partidas.

O jogador uruguaio já defendeu o Esquadrão em 143 partidas, marcou um gol e foi autor de sete assistências.

Bahia fecha renovação de contrato do zagueiro Marcos Victor

O Bahia fechou, na tarde desta sexta-feira, 3, a renovação de contrato do zagueiro Marcos Victor. O novo vínculo do defensor de 24 anos, primeiro reforço anunciado pelo clube após a chegada do Grupo City, agora é válido até o fim de 2029, ampliando em mais dois anos o vínculo que anteriormente se encerraria em dezembro de 2027.

Contratado em dezembro de 2022 junto ao Ceará, Marcos Victor iniciou a temporada emprestado ao Santa Clara, de Portugal, mas o Bahia decidiu repatriar o jogador diante da série de problemas enfrentados no sistema defensivo.

Na ocasião, Rogério Ceni perdeu Kanu e David Duarte por lesão, ficando com Gabriel Xavier e Ramos Mingo como únicas opções experientes para a zaga, além dos jovens Fredi Lippert e Luiz Gustavo, ambos com 19 anos.

Desde então, o Tricolor fechou a contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno junto ao Eibar, da Espanha, e aumentou o nível do setor.