FUTEBOL
Paraguai pode repetir história de 2010 se bater França de Mbappé
Sul-americanos e europeus fazem duelo neste sábado, 4, às 18h, na Filadéfia
Após surpreender o mundo do futebol e eliminar a Alemanha nos 16 avos de final da Copa do Mundo, o Paraguai vai tentar fazer história novamente neste sábado, 4, quando enfrenta a França, às 18h, na Filadélfia. A partida vale pelas oitavas de final da competição.
Caso consiga mais este feito, os paraguaios vão igualar o feito de 2010 quando, no Mundial disputado na África do Sul, chegaram até as quartas de final — naquele ano, foram eliminados pela Espanha, após derrota por 1x0.
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No entanto, o desafio para isso será ainda maior do que foi contra os alemães. A França vem embalada após vir de uma primeira fase em que venceu os seus três jogos, marcou 10 gols e tomou apenas 2. Na segunda fase, ao lado da Espanha, foi a seleção que venceu seu rival por três gols de diferença — no caso dos franceses, a Suécia.
O Paraguai, antes de eliminar a Alemanha, teve uma primeira fase irregular. Foi goleado pelos Estados Unidos, por 4 a 1, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou com a Austrália por 0 a 0, garantindo-se na próxima fase como um dos melhores terceiros colocados.
Gol de ouro
Esta será a segunda vez que França e Paraguai se enfrentam em um mata-mata de Copa do Mundo. Em 1998, no mundial disputado no país europeu, os donos da casa venceram os paraguaios por 1 a 0, na prorrogação, com um gol de ouro do zagueiro Laurent Blanc.
Além deste jogo, as duas seleções tiveram outro confronto em 1958, na Copa do Mundo da Suécia. Na primeira fase daquela competição, golearam o Paraguai, por 7 a 3.
Onde assistir?
A partida entre França e Paraguai poderá ser acompanhada com exclusividade pela Cazé TV.
Marrocos x Canadá
Antes do jogo entre França e Paraguai, Marrocos e Canadá abrem as oitavas de final da Copa do Mundo, às 14h, na cidade de Houston. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, GETV, Nsports, SBT e CazéTV.