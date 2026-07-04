Salvador deve ter chuva durante jogo do Brasil na Copa neste domingo

Para quem planejava fazer um churrasco para assistir o jogo do Brasil, os planos podem ir por água abaixo por conta das condições climáticas em Salvador. A capital baiana tem previsão de chuva durante este final de semana, com temperatura variando entre 21°C e 29°C, segundo as estimativas da Defesa Civil (Codesal).

As condições estão sendo influenciadas pela atuação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste.

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Neste sábado, 4, a capital baiana terá céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 21°C e 29°C, com 50% de chance de chuva e ventos de até 19 km/h.

Previsão para o jogo

No domingo, 5, dia da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o tempo deve seguir instável em Salvador. A previsão aponta céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia.

Segundo a previsão da Codesal, a chance de chuva é de 80%, com temperaturas entre 21°C e 27°C e ventos de até 20 km/h.

Brasil x Noruega

A Seleção Canarinha enfrenta a Noruega às 17h (horário de Brasília) deste domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Em razão do calor extremo, a FIFA considerou adiar o pontapé inicial em 1h, mas recuou da decisão e manteve a programação original.

Vale destacar que a Noruega é a única seleção da história que pode se gabar de nunca ter sido derrotada pela Amarelinha. Ao todo, a Seleção Brasileira enfrentou os noruegueses quatro vezes e ainda não conseguiu vencer.

O retrospecto do confronto registra dois empates e duas derrotas, incluindo um revés em Copa do Mundo. Em 1998, no Mundial disputado na França, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, ainda na fase de grupos da competição.