Bares e restaurantes projetam alta de 20% com avanço do Brasil na Copa

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo aumentou a expectativa de faturamento de bares e restaurantes para a partida contra a Noruega, neste domingo, 5. A estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) é de um crescimento médio de 20% no movimento dos estabelecimentos durante o jogo.

"A Copa sempre muda o clima do país, e a expectativa é de que o Brasil faça uma grande campanha, chegue à final e conquiste o hexa para completar a festa. Somada às férias de julho e ao aumento do fluxo de turistas, a competição deve seguir enchendo as mesas, reunindo as torcidas e impulsionando o movimento nos negócios", afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

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A expectativa também é compartilhada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Segundo o economista-chefe da entidade, Fabio Bentes, o avanço da Seleção nas fases eliminatórias deve impulsionar ainda mais as receitas do setor.

Responsável por um estudo sobre o impacto econômico da competição, Bentes estima que bares e restaurantes movimentem R$ 2,42 bilhões ao longo da Copa do Mundo, alta de 15,7% em relação ao Mundial de 2022, quando o faturamento foi de R$ 2,09 bilhões.

O otimismo ocorre em um momento de recuperação para o setor. Pesquisa da Abrasel, realizada entre 22 e 30 de junho com 2.109 empresários, mostrou que 39% dos estabelecimentos encerraram maio com lucro, 41% registraram equilíbrio financeiro e 19% fecharam o mês no prejuízo.

"O fato de boa parte das empresas ter conseguido ampliar o faturamento mostra a capacidade de adaptação do setor em um ambiente ainda marcado por margens apertadas", afirma Solmucci. As informações são da Folha de S.Paulo.