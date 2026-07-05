Noruega encara Brasil sem nunca ir aos pênaltis na Copa do Mundo

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Adversária do Brasil neste domingo, 5, pelas oitavas de final, a Noruega nunca participou de uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo. A situação só vai mudar caso as equipes empatem nos 90 minutos regulamentares e também sigam com placar igual da prorrogação.

Antes de 2026, a seleção norueguesa só enfrentou a competição outras três vezes, mas em nenhuma dessas campanhas precisou decidir uma classificação nos pênaltis. O mais longe que a equipe conseguiu chegar foi em 1998, quando disputou as oitavas e perdeu para a Itália na prorrogação.

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Confira o histórico

1938 : eliminada na primeira fase (oitavas de final, já que o torneio era mata-mata). Perdeu por 2 a 1 para a Itália, na prorrogação.

: eliminada na primeira fase (oitavas de final, já que o torneio era mata-mata). Perdeu por 2 a 1 para a Itália, na prorrogação. 1994 : caiu na fase de grupos equilibra, onde todas as quatro seleções terminaram com quatro pontos, mas foi eliminada pelo critério de menor número de gols marcados;

: caiu na fase de grupos equilibra, onde todas as quatro seleções terminaram com quatro pontos, mas foi eliminada pelo critério de menor número de gols marcados; 1998 : classificou-se em segundo lugar no grupo, mas nas oitavas de final, perdeu para a Itália por 1 a 0 e foi eliminada.

Brasil nunca venceu Noruega

O Brasil só enfrentou a Noruega em Copa do Mundo em 1998, quando perdeu por 2 a 1 na fase de grupos. No entanto, ambas equipes se classificaram para as oitavas, sendo que a seleção norueguesa foi derrotada na fase seguinte, e a brasileira disputou a final.

Fora do Mundial, a situação do Brasil também é ruim. Somando todos os encontros, foram quatro jogos com duas vitórias da Noruega e dois empates.

Confira os resultados:

1988 - Amistoso - Brasil 1 x 1 Noruega

1997 - Amistoso - Noruega 4 x 2 Brasil

1998 - Copa do Mundo (fase de grupos) - Noruega 2 x 1 Brasil

2006 - Amistoso - Brasil 1 x 1 Noruega

Brasil em disputa de pênaltis

Ao contrário da adversária, o Brasil tem histórico em decisão por pênaltis na Copa do Mundo. A canarinho já encarou a disputa cinco vezes e levou a melhor em três delas.