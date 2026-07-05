COPA DO MUNDO
Noruega encara Brasil sem nunca ir aos pênaltis na Copa do Mundo
Seleções se enfrentam neste domingo, 5, pelas oitavas de final do Mundial
Adversária do Brasil neste domingo, 5, pelas oitavas de final, a Noruega nunca participou de uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo. A situação só vai mudar caso as equipes empatem nos 90 minutos regulamentares e também sigam com placar igual da prorrogação.
Antes de 2026, a seleção norueguesa só enfrentou a competição outras três vezes, mas em nenhuma dessas campanhas precisou decidir uma classificação nos pênaltis. O mais longe que a equipe conseguiu chegar foi em 1998, quando disputou as oitavas e perdeu para a Itália na prorrogação.
Confira o histórico
- 1938: eliminada na primeira fase (oitavas de final, já que o torneio era mata-mata). Perdeu por 2 a 1 para a Itália, na prorrogação.
- 1994: caiu na fase de grupos equilibra, onde todas as quatro seleções terminaram com quatro pontos, mas foi eliminada pelo critério de menor número de gols marcados;
- 1998: classificou-se em segundo lugar no grupo, mas nas oitavas de final, perdeu para a Itália por 1 a 0 e foi eliminada.
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Brasil nunca venceu Noruega
O Brasil só enfrentou a Noruega em Copa do Mundo em 1998, quando perdeu por 2 a 1 na fase de grupos. No entanto, ambas equipes se classificaram para as oitavas, sendo que a seleção norueguesa foi derrotada na fase seguinte, e a brasileira disputou a final.
Fora do Mundial, a situação do Brasil também é ruim. Somando todos os encontros, foram quatro jogos com duas vitórias da Noruega e dois empates.
Confira os resultados:
- 1988 - Amistoso - Brasil 1 x 1 Noruega
- 1997 - Amistoso - Noruega 4 x 2 Brasil
- 1998 - Copa do Mundo (fase de grupos) - Noruega 2 x 1 Brasil
- 2006 - Amistoso - Brasil 1 x 1 Noruega
Brasil em disputa de pênaltis
Ao contrário da adversária, o Brasil tem histórico em decisão por pênaltis na Copa do Mundo. A canarinho já encarou a disputa cinco vezes e levou a melhor em três delas.
- 1986 – França 1 (4) x (3) 1 Brasil – derrota
- 1994 – Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália – vitória (título)
- 1998 – Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda – vitória
- 2014 – Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile – vitória
- 2022 – Brasil 1 (2) x (4) 1 Croácia – derrota