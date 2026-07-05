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Brasileira é responsável por carreira de Haaland, estrela da Noruega

A relação dos dois se consolidou em 2022, após a empresária negociar a saída do atacante do Borussia

Luiza Nascimento
Por
Rafaela e Haaland
Rafaela e Haaland - Foto: Divulgação/Manchester City

O Brasil vai enfrentar a Noruega em jogo eliminatório válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo, 5. Principal jogador da equipe rival, Erling Haaland tem a carreira gerida por uma brasileira: Rafaela Pimenta.

A relação dos dois se consolidou em 2022, após a empresária negociar a saída do atacante do Borussia Dortmund pelo Manchester City, em uma venda que movimentou mais de R$ 300 milhões.

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Carreira de Rafaela Pimenta

Nascida em São Paulo e formada em Direito, Rafaela Pimenta, de 53 anos, era professora Direito Internacional da Universidade de São Paulo (USP), onde abordava o futebol dentro da sala de aula.

Como empresária esportiva ela é bem-sucedida e gerencia a carreira de outros astros. Moradora de Mônaco, no Europa, ela dirige a agência Tatica e foi a única representante do futebol na lista "50 Over 50" da revista Forbes em 2026, tornando-se a mulher mais poderosa do meio.

Além disso, ela já ganhou prêmios de Melhor Agente de Jogadores Europeus (Golden Boy/Tuttosport) e o de Melhor Transferência do Ano (Globe Soccer Awards).

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Rafaela elogiou Bahia do Grupo City

No ano passado, a brasileira exaltou o trabalho do Grupo City no Bahia. Na época, durante o terceiro ano da gestão, o clube vivia uma temporada histórica.

Diante do sucesso do conglomerado no comando do Tricolor de Aço, Rafaela Pimenta, empresária rasgou elogios à atuação do Grupo.

Em entrevista à TNT Sports, a empresária enalteceu a forma de gestão, o planejamento e a presença constante do Grupo City no Bahia.

“Se você pega o Grupo City no Bahia, o trabalho que eles estão fazendo é incrível. Por quê? Porque tem dono, tem uma orientação e tem um caminho. O CEO do City sai de Manchester todo mês e vai até a Bahia, para ver com os próprios olhos o que está acontecendo. O negócio só pode dar certo. E, na hora que der certo, é bom para o clube, para o jogador e para o torcedor”, afirmou.

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