COPA DO MUNDO
Imprensa norueguesa exalta Haaland, mas aponta vantagem do Brasil
Apenas o atacante da equipe rival conseguiu nota 10
O confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo, 5, e promete ser de fortes emoções. No clima que antecede a disputa pela classificação, o jornal norueguês VG colocou a pentacampeã como favorita para avançar do Mundial.
Em uma lista, o veículo comparou jogadores de ambas equipes, atuantes nas mesmas posições, e apenas três brasileiros levaram a pior. No saldo geral, a Noruega ficou com 78 pontos e o Brasil com 82.
No entanto, apenas um atleta recebeu nota 10: o atacante Erling Haaland, estrela da equipe rival. Já a pior nota ficou com o brasileiro Danilo, que atua como lateral-direito.
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Confira comparação entre os jogadores:
Goleiros:
- Orjan Nyland: 7 X Alisson: 9
Defensores
- Marcus Pedersen: 5 X Danilo: 4
- Kristoffer Ajer: 7 X Marquinhos: 9
- Torbjorn Heggem: 6 X Gabriel: 9
- David Moller Wolfe: 6 X Douglas Santos: 6
Meias
- Patrick Berg: 7 X Bruno Guimarães: 8
- Sander Berge: 7 X Casemiro: 7
- Martin Odegaard: 8 X Ryan: 6
Atacantes
- Antonio Nusa: 7 X Vinicius Júnior: 9
- Erling Haaland: 10 X Matheus Cunha: 8
- Alexandre Sorloth: 7 X Gabriel Martinelli: 7