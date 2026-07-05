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COPA DO MUNDO

Imprensa norueguesa exalta Haaland, mas aponta vantagem do Brasil

Apenas o atacante da equipe rival conseguiu nota 10

Luiza Nascimento
Por
Haaland X Gabriel
Haaland X Gabriel - Foto: Reprodução I X

O confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo, 5, e promete ser de fortes emoções. No clima que antecede a disputa pela classificação, o jornal norueguês VG colocou a pentacampeã como favorita para avançar do Mundial.

Em uma lista, o veículo comparou jogadores de ambas equipes, atuantes nas mesmas posições, e apenas três brasileiros levaram a pior. No saldo geral, a Noruega ficou com 78 pontos e o Brasil com 82.

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No entanto, apenas um atleta recebeu nota 10: o atacante Erling Haaland, estrela da equipe rival. Já a pior nota ficou com o brasileiro Danilo, que atua como lateral-direito.

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Confira comparação entre os jogadores:

Goleiros:

  • Orjan Nyland: 7 X Alisson: 9

Defensores

  • Marcus Pedersen: 5 X Danilo: 4
  • Kristoffer Ajer: 7 X Marquinhos: 9
  • Torbjorn Heggem: 6 X Gabriel: 9
  • David Moller Wolfe: 6 X Douglas Santos: 6

Meias

  • Patrick Berg: 7 X Bruno Guimarães: 8
  • Sander Berge: 7 X Casemiro: 7
  • Martin Odegaard: 8 X Ryan: 6

Atacantes

  • Antonio Nusa: 7 X Vinicius Júnior: 9
  • Erling Haaland: 10 X Matheus Cunha: 8
  • Alexandre Sorloth: 7 X Gabriel Martinelli: 7
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brasil copa do mundo noruega

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