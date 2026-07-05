Rival do Brasil, Noruega encomenda 300 kg de salmão para Copa do Mundo

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A Seleção Brasileira vai enfrentar a Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a preparação, a equipe rival conta com uma aliada importante: a alimentação.

A seleção norueguesa encomendou ao menos 300 kg de salmão e outros tipos de peixes, como truta ártica, alabote e a truta da Noruega para o Mundial, além de 180 kg de queijos típicos da Escandinávia, segundo o The Athletic. De acordo com a informação, um novo carregamento foi encomendado após a última vitória.

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Todo o suprimento foi importado diretamente do país, evitando substituições por produtos locais e garantindo a fidelidade do sabor e nutrientes.

Todos os jogadores têm dieta baseada no peixe, inclusive o jogador Erling Haaland, de 25 anos, uma das estrelas da seleção. O atacante já expressou diversas vezes o amor por carne vermelha com bastante gordura, mas precisou reduzir o consumo por ter digestão lenta.

Entenda consumo estratégico do salmão

Conhecido como "superalimento", o salmão norueguês é um peixe criado na costa da Noruega e é rico em proteínas, ômega-3, vitaminas A, D e B12 e antioxidantes.

Entre os benefícios estão:

Recuperação muscular rápida após exercícios intensos;

fortalecimento do sistema imunológico;

melhora do humor

combate à inflamação do corpo.

Não há informações oficiais de que a escolha do alimento tenha sido feita por esses motivos.

Seleção levou chefs para o Mundial

Também pensando na alimentação, a Federação Norueguesa de Futebol levou três chefs de cozinha para a Copa do Mundo: Aron Espeland, Eirik Tufte e Christian Karlsson, de acordo com o The New York Times.

A escolha gira em torno de proporcionar aos atletas um “cardápio afetivo” e promove quatro refeições diárias 100% norueguesas para o elenco.

Além da comida, a delegação viajou com malas que incluem maquinário e utensílios de cozinha específicos, permitindo que os chefs reproduzam receitas com a técnica e os ingredientes corretos.