CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
Horário do jogo do Brasil vai ser alterado? Veja o que diz a Fifa
Duelo entre Brasil e Noruega está previsto para acontecer neste domingo, 5, em Nova Jérsei (EUA)
A Fifa realizou reuniões para avaliar a mudança no horário dos jogos da Copa do Mundo deste domingo (5), mas decidiu manter a programação original.
A discussão começou na sexta-feira, 3, por causa do risco de tempestades e enchentes na Cidade do México, perto do horário da partida entre México e Inglaterra, agendada para as 21h (horário de Brasília). Como os horários do torneio são interligados, qualquer alteração também afetaria o jogo entre Brasil e Noruega, previsto para as 17h.
Leia Também:
Caso a mudança fosse aprovada, o plano era antecipar o jogo dos donos da casa para as 15h (de Brasília) e adiar o jogo do Brasil em uma hora, passando para as 18h.
As comissões técnicas das seleções foram avisadas para que pudessem ajustar a rotina de alimentação, descanso e transporte dos jogadores, mas a Fifa optou por não alterar a tabela.
Segurança pública e histórico
Além do clima, as autoridades mexicanas demonstraram preocupação com a segurança pública.
O governo temia que, se a chuva atrasasse a partida da noite, o público saísse do estádio de madrugada, o que poderia aumentar o risco de brigas e tumultos nas ruas.
Esse tipo de alerta já havia provocado o atraso de uma hora no jogo entre México e Equador na fase anterior.
Apesar dos debates, os horários das oitavas de final seguem confirmados para este domingo: Brasil e Noruega jogam às 17h, e México e Inglaterra se enfrentam às 21h.