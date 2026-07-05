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ALERTA

Esposa de Marquinhos entra em pânico com alerta de tornado nos EUA

A influenciadora compartilhou registros do momento de tensão ao lado da família

Franciely Gomes
Por
Carol e Marquinhos estão juntos há 13 anos
Carol e Marquinhos estão juntos há 13 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Carol Cabrino viveu um momento de tensão ao lado dos filhos e familiares neste fim de semana. Presente nos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026, a esposa de Marquinhos, jogador da Seleção Brasileira, contou que entrou em pânico ao receber um alerta de tornado neste sábado, 4.

No relato, ela afirmou que estava saindo do banho quando recebeu diversas mensagens sobre a aproximação do fenômeno natural. “Estava saindo do banho, meu celular começou a apitar. Começo a receber várias mensagens do governo daqui falando [...] que era um mini tornado”, disse.

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Ela também contou que a casa em que está hospedada começou a tremer com a intensidade dos ventos, o que a deixou ainda mais preocupada. “Olho para a janela, começa a ventar muito e a luz cai no mesmo minuto. Comecei a entrar em pânico e eu estava na parte de cima da casa e a casa deu um balanço”, relembrou.

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Estado em que Carol está hospedada, Nova Jersey foi um dos locais atingidos pela passagem do tornado. As rajadas de vento impediram as celebrações do tradicional feriado de 4 de julho, que comemora a Independência dos Estados Unidos.

Relação de Carol e Marquinhos

Vale lembrar que Marquinhos e Carol estão juntos há mais de 13 anos. Eles são pais de quatro crianças: Maria Eduarda, de 8 anos, Enrico, de 6, Martina, de 4, e Filippo, de apenas três meses de vida.

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Um post compartilhado por Carol Cabrino (@carolcabrino)

Eles se casaram oficialmente em 2016 e a loira abandonou a carreira de cantora para viver em prol da família, se mudando com o famoso para todos os estados e países onde ele jogou profissionalmente. Atualmente eles vivem na França, devido a atuação do atleta no time Paris Saint-Germain.

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Tags

estados unidos Marquinhos Tornado

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