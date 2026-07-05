CLIMA DE COPA
Igreja do Bonfim toma decisão inédita antes do jogo do Brasil
Brasil enfrenta Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo
O clima de Copa do Mundo que domina o Brasil se estendeu aos ritos religiosos. Neste domingo, 5, o país aguarda ansioso pelo confronto decisivo entre a Seleção Brasileira e a Noruega, que se enfrenta pelas oitavas de final do campeonato.
Os canarinhos entram em campo às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pensando nos fiéis torcedores, o padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, resolveu surpreendê-los e anunciou o cancelamento da missa prevista para este horário.
A igreja fechará às 16h. Vamos torcer e pedir ao Senhor do Bonfim pela vitória do Brasil“
Veja o vídeo
Confira a programação das missas na Basílica deste domingo (05/07)
Aos fiéis que vão até a Basílica Sagrada para fortalecer a fé e renovar os pedidos, a missa ao longo do dia deste domingo continua mantida nos seguintes horários: 11h e 15h.
As missas de 6h, 7h30 e 9h foram realizadas normalmente.
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Jogo do Brasil modifica trânsito de Salvador; saiba o que muda
A cidade de Salvador também se prepara para acomodar os soteropolitanos e turistas durante os jogos do país na Copa do Mundo. A capital conta com eventos para assistir a partida espalhados em alguns pontos da cidade.
Segundo a Superintendência do Trânsito (Transalvador), alguns trajetos passarão por modificações em razão das festividades.
Além das programações voltadas à competição mundial, outros eventos vão impactar diversos trechos da cidade.
Tabu histórico: Seleção Brasileira nunca ganhou da Noruega
A Noruega é a única seleção da história do futebol que jamais perdeu para o Brasil. Até agora, dos quatro jogos envolvendo as duas seleções, foram duas vitórias norueguesas e dois empates:
- 1988: Noruega 1x1 Brasil (amistoso);
- 1997: Noruega 4x2 Brasil (amistoso);
- 1998: Brasil 1x2 Noruega (Copa do Mundo);
- 2006: Noruega 1x1 Brasil (amistoso).
O duelo mais emblemático entre os dois países aconteceu em 1998, pela Copa do Mundo da França, válido pela primeira fase da competição. Já classificado em primeiro grupo, o Brasil saiu na frente com Bebeto, mas tomou a virada da equipe nórdica com gols de Andre Flo e Rekdal.