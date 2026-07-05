Igreja do Bonfim toma decisão inédita antes do jogo do Brasil

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O clima de Copa do Mundo que domina o Brasil se estendeu aos ritos religiosos. Neste domingo, 5, o país aguarda ansioso pelo confronto decisivo entre a Seleção Brasileira e a Noruega, que se enfrenta pelas oitavas de final do campeonato.

Os canarinhos entram em campo às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pensando nos fiéis torcedores, o padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, resolveu surpreendê-los e anunciou o cancelamento da missa prevista para este horário.

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A igreja fechará às 16h. Vamos torcer e pedir ao Senhor do Bonfim pela vitória do Brasil“

Veja o vídeo

Confira a programação das missas na Basílica deste domingo (05/07)

Aos fiéis que vão até a Basílica Sagrada para fortalecer a fé e renovar os pedidos, a missa ao longo do dia deste domingo continua mantida nos seguintes horários: 11h e 15h.

Imagem do Senhor do Bonfim durante missa - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

As missas de 6h, 7h30 e 9h foram realizadas normalmente.

Jogo do Brasil modifica trânsito de Salvador; saiba o que muda

A cidade de Salvador também se prepara para acomodar os soteropolitanos e turistas durante os jogos do país na Copa do Mundo. A capital conta com eventos para assistir a partida espalhados em alguns pontos da cidade.

Segundo a Superintendência do Trânsito (Transalvador), alguns trajetos passarão por modificações em razão das festividades.

Além das programações voltadas à competição mundial, outros eventos vão impactar diversos trechos da cidade.

Trânsito de Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Tabu histórico: Seleção Brasileira nunca ganhou da Noruega

A Noruega é a única seleção da história do futebol que jamais perdeu para o Brasil. Até agora, dos quatro jogos envolvendo as duas seleções, foram duas vitórias norueguesas e dois empates:

1988: Noruega 1x1 Brasil (amistoso);

1997: Noruega 4x2 Brasil (amistoso);

1998: Brasil 1x2 Noruega (Copa do Mundo);

2006: Noruega 1x1 Brasil (amistoso).

O duelo mais emblemático entre os dois países aconteceu em 1998, pela Copa do Mundo da França, válido pela primeira fase da competição. Já classificado em primeiro grupo, o Brasil saiu na frente com Bebeto, mas tomou a virada da equipe nórdica com gols de Andre Flo e Rekdal.

