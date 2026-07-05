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CLIMA DE COPA

Igreja do Bonfim toma decisão inédita antes do jogo do Brasil

Brasil enfrenta Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Gabriela Araújo
Por
Padre Edson Menezes anunciou cancelamento da missa de 17h
Padre Edson Menezes anunciou cancelamento da missa de 17h - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O clima de Copa do Mundo que domina o Brasil se estendeu aos ritos religiosos. Neste domingo, 5, o país aguarda ansioso pelo confronto decisivo entre a Seleção Brasileira e a Noruega, que se enfrenta pelas oitavas de final do campeonato.

Os canarinhos entram em campo às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pensando nos fiéis torcedores, o padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, resolveu surpreendê-los e anunciou o cancelamento da missa prevista para este horário.

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A igreja fechará às 16h. Vamos torcer e pedir ao Senhor do Bonfim pela vitória do Brasil“

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Confira a programação das missas na Basílica deste domingo (05/07)

Aos fiéis que vão até a Basílica Sagrada para fortalecer a fé e renovar os pedidos, a missa ao longo do dia deste domingo continua mantida nos seguintes horários: 11h e 15h.

Imagem do Senhor do Bonfim durante missa
Imagem do Senhor do Bonfim durante missa - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

As missas de 6h, 7h30 e 9h foram realizadas normalmente.

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A cidade de Salvador também se prepara para acomodar os soteropolitanos e turistas durante os jogos do país na Copa do Mundo. A capital conta com eventos para assistir a partida espalhados em alguns pontos da cidade.

Segundo a Superintendência do Trânsito (Transalvador), alguns trajetos passarão por modificações em razão das festividades.

Além das programações voltadas à competição mundial, outros eventos vão impactar diversos trechos da cidade.

Trânsito de Salvador
Trânsito de Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Tabu histórico: Seleção Brasileira nunca ganhou da Noruega

A Noruega é a única seleção da história do futebol que jamais perdeu para o Brasil. Até agora, dos quatro jogos envolvendo as duas seleções, foram duas vitórias norueguesas e dois empates:

  • 1988: Noruega 1x1 Brasil (amistoso);
  • 1997: Noruega 4x2 Brasil (amistoso);
  • 1998: Brasil 1x2 Noruega (Copa do Mundo);
  • 2006: Noruega 1x1 Brasil (amistoso).

O duelo mais emblemático entre os dois países aconteceu em 1998, pela Copa do Mundo da França, válido pela primeira fase da competição. Já classificado em primeiro grupo, o Brasil saiu na frente com Bebeto, mas tomou a virada da equipe nórdica com gols de Andre Flo e Rekdal.

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Tags

copa do mundo Igreja do Bonfim jogo do brasil

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