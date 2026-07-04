Jogo do Brasil modifica trânsito de Salvador; saiba o que muda

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O Brasil enfrenta a Noruega em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo, 5, e Salvador conta com eventos para assistir a partida espalhados em alguns pontos da cidade. Segundo a Superintendência do Trânsito (Transalvador), alguns trajetos passarão por modificações em razão das festividades.

Além das programações voltadas à competição mundial, outros eventos vão impactar diversos trechos da capital baiana.

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Confira as mudanças programadas:

STU Nacional / Etapa Salvador

O bairro de Periperi vem passando por alterações desde quinta-feira, 2, e segue até domingo, 5, entre 9h e 23h59, na Rua Pedro dos Reis Gordilho, no trecho entre a Av. Afrânio Peixoto e a Rua Eustásio Nazaré dos Santos, e na Rua Eustásio Nazaré dos Santos, no trecho entre a Av. Afrânio Peixoto e a Rua Pedro dos Reis Gordilho.

Além disso, está instalada uma Barreira Fixa (BF) na Rua Pedro dos Reis Gordilho, no cruzamento com a Rua Eustásio Nazaré dos Santos (lateral do imóvel nº 5).

No período das 9h às 23h59, também estão instaladas Barreiras Móveis (BM) na Av. Afrânio Peixoto, nos cruzamentos com a Rua Pedro dos Reis Gordilho e a Rua Eustásio Nazaré dos Santos.

Seleção do São João

O evento Seleção no São João será realizado nos bairros Paripe e Ribeira.

Ribeira: O trânsito será interditado das 13h à 0h, no Largo da Ribeira (bolsão do final de linha). Também haverá desvio do tráfego no cruzamento entre o Largo da Ribeira e a Praça General Osório, com acesso pela Rua Léllis Piedade.

Paripe: Será proibido o estacionamento de veículos, das 13h às 2h do dia subsequente, no entorno da Praça João Martins. No mesmo período, o tráfego de veículos será interditado na Praça João Martins.

A partir das 12h, serão instaladas Barreiras Fixas (BF) nas seguintes vias:

BF 01 – Rua da Austrália / Rua Dro Eduardo Dotto;

BF 02 – Rua Chile de Paripe / Rua Dro Eduardo Dotto;

BF 03 – Rua João Martins (em frente ao imóvel no 370 Praça João Martins;

BF 04 – Rua Dro Eduardo Dotto / Rua Senhor do Bonfim (em frente a Gilzan Delicatessem);

BF 05 – Rua Dro. Eduardo Dotto / Rua do Valê / Rua Pajussara de Paripe (em frente a Loja

Sales Materiais de Construção).

Os veículos que circulam pelo trecho interditado deverão utilizar os seguintes desvios:

No sentido bairro/Centro: Rua Dr. Eduardo Dotto, Rua Pajussara de Paripe, Av. Carioca de Paripe, Rua da Estação, Rua Dr. Eduardo Dotto e Av. Afrânio Peixoto.

No sentido Centro/bairro: Av. Afrânio Peixoto, Rua Dr. Eduardo Dotto, Av. São Luís e Rua Dr. Eduardo Dotto.

Sal e Brasa Run

O tráfego de veículos entre os bairros Pituaçu e Costa Azul passarão por alterações viárias por causa do evento Sal e Brasa Run, que acontece neste domingo (5).

O trânsito será interditado das 5h30 às 8h30 na Rua Marques de Queluz, no trecho entre a Churrascaria Sal e Brasa Salvador e a passarela/calçadão. No mesmo período, também haverá interdição na Av. Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, nos trechos entre o retorno em frente ao Jardim de Alah e o Centro de Convenções Salvador (compartilhado pelo promotor do evento) e entre o retorno do Colégio IMEJA e as quadras de tênis da Boca do Rio, além da Via Célia Fontenelle.

Serão instaladas Barreiras Móveis (BM), a partir das 05h30, nas seguintes vias:

BM 01 – Rua Barreto Pedroso / Rua Marques de Queluz;

BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / retorno Jardim de Alah para o Costa Azul;

BM 03 – Av. Octávio Mangabeira / retorno Colégio IMEJA;

BM 04 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Quadras de Tênis da Boca do Rio.

Os veículos provenientes da Pituba, no sentido Itapuã, deverão utilizar, das 5h30 às 8h30, o seguinte desvio: retorno em frente ao Colégio IMEJA, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana Filho, Av. Prof. Pinto de Aguiar e Av. Octávio Mangabeira.

Arena Nº 1 Brahma

O bairro do Comércio passará por mudanças no trânsito por causa evento Arena Nº 1 Brahma, que acontece neste domingo (5). O fluxo viário será interditado, das 13h às 02h do dia subsequente, nas seguintes vias: Av. da França (via da direita, trecho entre o semáforo do galpão 3 da Codeba e o Terminal Turístico Náutico da Bahia), Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela), Praça Maria Felipa, Av. Lafayete Coutinho (sentido Vale do Canela, trecho entre a Praça Maria Felipa e o Museu do MAN).

Haverá desvio do tráfego, das 13h às 2h do dia subsequente, na Av. da França, da via da direita para a via da esquerda, na altura do semáforo localizado em frente ao Galpão 3 da Codeba (Doca 3).

Serão instaladas Barreiras Móveis (BM), a partir das 13h, nas seguintes vias

BM 01 – Av. da França / Semáforo do Galpão 3 da Codeba – Doca 03;

BM 02 – Rua da Conceição da Praia / Praça Maria Felipa (Semáforo).

Os veículos provenientes da Cidade Baixa que circulam pelo trecho interditado, com destino ao Centro, deverão utilizar os seguintes desvios: pela Av. da França (via da esquerda), Av. Estados Unidos, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco e Av. Presidente Costa e Silva (Dique); ou pela Av. da França (via da esquerda), Rua da Bélgica, Av. Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Praça Castro Alves.