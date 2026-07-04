Hexa: 56% dos brasileiros acreditam no título pela 1ª vez em 3 anos

Pela primeira vez em três anos, 56% dos torcedores acreditam que a Seleção Brasileira vai conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo. Este é o maior índice já registrado desde abril de 2023.

A pesquisa, encomendada pela Brahma e realizada pela Quaest, após o fim da fase de grupos. Ela mostra um aumento significativo em relação ao mês de maio, antes do início da Copa do Mundo, quando apenas 42% acreditavam no Hexa e 58% não viam chances de conquista.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O índice de pessimismo atingiu o maior patamar em abril de 2024, quando apenas 28% dos brasileiros acreditavam na possibilidade.

Entre o homens, 60% acreditam no hexa

Os homens são mais otimistas em relação ao hexacampeonato e, entre eles, o número saltou de 40% em maio para 60% em junho.

Já as mulheres, apesar da confiança também ter crescido, apenas a metade tem fé na vitória do Brasil. Entre elas, o saldo saiu de 44% para 51%, ultrapassando pela primeira vez a descrença, que caiu de 56% para 49%.

Jovens são os mais confiantes

No recorte de idade, o otimismo é maior entre os mais jovens. Quatro em cada 5 pessoas de 18 a 24 anos acreditam na conquista do hexacampeonato, o que corresponde a 80% dos entrevistados. Vale lembrar que ninguém dessa público assistiu a conquista do penta.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 26 de junho de 2026, com 2 mil brasileiros de 18 anos ou mais, utilizando a metodologia mista, combinando entrevistas presenciais (F2F) e Random Digital Fishing (RDF). A margem de erro foi de 2,2 pontos percentuais e 95% de nível de confiança. A amostra foi calibrada com base nos dados do Censo 2022 e da PNAD Contínua 2024 (IBGE).