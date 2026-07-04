Marrocos elimina o anfitrião Canadá e avança às quartas da Copa

A segunda colocação na fase de grupos não afetou Marrocos na Copa do Mundo, e a equipe que ficou atrás do Brasil no Grupo C venceu o anfitrião Canadá, por 3 a 0, na tarde deste sábado, 4. Azzedine Ounahi (duas vezes) e Soufiane Rahimi marcaram os gols que classificaram os marroquinos às quartas de final do Mundial.

O Canadá, por outro lado, deu adeus à sua melhor campanha em Copas. País sede pela primeira vez na história, a seleção terminou a primeira fase em segundo lugar no Grupo B e mandou a África do Sul para casa nos 16 avos de final. Antes da trajetória histórica, os canadenses nunca haviam vencido uma partida em Mundiais.

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Semifinalista na edição de 2022, Marrocos também ficou na vice-liderança em seu grupo, apenas atrás do Brasil, mas fez história na segunda etapa ao eliminar a Holanda, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e disputa de pênaltis.

Os marroquinos agora esperam o resultado do duelo entre Paraguai e França, que acontece logo mais, às 18h, na Filadélfia, para conhecerem seu adversário nas quartas de final. O duelo da próxima fase acontece na quinta-feira, 9, às 17h, em Boston.

Preocupação

Artilheiro de Marrocos na Copa, o atacante Saibari saiu lesionado durante o jogo e virou preocupação. O camisa 11 levou a mão ao músculo posterior da coxa direita e, chorando, precisou dar lugar à Rahimi, que marcou o terceiro gol da equipe na partida.