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ESPORTES

Goleiro Vozinha explode em seguidores e passa Argentina nas redes

Arqueiro de Cabo Verde vira fenômeno no Instagram

Cássio Moreira
Por
Vozinha vira fenômeno nas redes sociais
Vozinha vira fenômeno nas redes sociais - Foto: Divulgação | FIFA

Herói da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, de 40 anos, virou um fenômeno nas redes sociais. Com um perfil discreto até ganhar um mutirão coordenado pela CazéTV, o arqueiro agora soma mais seguidores do que a seleção argentina no Instagram.

Antes do mutirão incentivado pela CazéTV, que tem transmitido todos os jogos da Copa do Mundo, Vozinha tinha pouco mais de 48 mil seguidores no Instagram, número considerado baixo se comparado com perfis de atletas 'badalados', que passam com folga a casa dos milhões.

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Até a sexta-feira, 3, antes do confronto histórico entre Cabo Verde e Argentina, pelos 16 avos, o arqueiro, atualmente sem clube, já tinha atingido 18,8 milhões de seguidores, enquanto o perfil oficial dos 'hermanos' tinha 16 milhões.

Ídolo brasileiro

Conhecido pelo apelido de Vozinha, Josimar Jose Évora Dias tem no nome de batismo uma homenagem ao futebol brasileiro.

A escolha do nome do atleta de 40 anos é uma referência ao ex-jogador brasileiro Josimar, ídolo do Botafogo, lateral-direito da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, também jogada no México.

Estreante ousada

Debutante em copas, Cabo Verde fez uma participação considerada histórica para as seleções estreantes. A seleção africana não venceu nenhuma partida, mas passou invicta pela fase de grupos, segurando três empates contra adversários considerados complicados, como as campeãs mundiais Espanha e Uruguai.

Cabo Verde também empatou com a Argentina dentro dos 90 minutos, em jogo válido pelos 16 avos da Copa do Mundo, mas acabou perdendo na prorrogação, por 3 a 2.

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Cabo Verde copa do mundo Vozinha

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