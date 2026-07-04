Brasil x Noruega: Salvador terá telões e shows em quatro bairros; saiba onde

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Os torcedores que quiserem acompanhar a partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo poderão assistir ao jogo em telões, neste domingo, 5. Além da transmissão da partida, a programação contará com apresentações musicais gratuitas logo após o apito final.

A ação, organizada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), acontecerá simultaneamente em quatro pontos da capital baiana: Cajazeiras, Itapuã, Paripe e Ribeira. Os espaços serão abertos ao público a partir das 17h, oferecendo uma opção de lazer para moradores e visitantes durante o confronto da Seleção Brasileira.

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De acordo com a prefeitura, a iniciativa faz parte das ações voltadas à Copa do Mundo para descentralizar a programação, ampliando o acesso ao entretenimento e à cultura em diferentes regiões da cidade. O objetivo é incentivar a ocupação dos espaços públicos e valorizar artistas locais.

Confira onde assistir ao jogo e a programação de shows:

Cajazeiras – Campo da Pronaica

Cangaia de Jegue

Itapuã – Prefeitura-Bairro de Itapuã (Av. Dorival Caymmi)

Jow

Paripe – Praça João Martins

Edcity

Ribeira – Final de Linha da Ribeira

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