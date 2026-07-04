Ferry-boat registra princípio de incêndio durante travessia e assusta passageiros

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A travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica precisou ser interrompida na noite desta sexta-feira, 3, após um princípio de incêndio atingir o quadro elétrico de um ferry-boat em operação.

O caso aconteceu a bordo do Ferry-Boat Ivete Sangalo, que fazia o trajeto regular entre o Terminal São Joaquim, na capital baiana, e o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

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A ocorrência foi percebida durante o percurso e acabou exigindo uma resposta imediata da tripulação, que conseguiu controlar o foco de incêndio ainda na embarcação, evitando a propagação das chamas. Não houve registro de feridos.

Após a situação ser contida, o ferry retornou ao Terminal São Joaquim. No local, os passageiros foram desembarcados e transferidos para o ferry Zumbi dos Palmares, que seguiu com a viagem normalmente até o destino final.

Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que está apurando as circunstâncias do incidente no sistema elétrico da embarcação.