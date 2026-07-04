Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Ferry-boat registra princípio de incêndio durante travessia e assusta passageiros

Ocorrência foi registrada no ferry Ivete Sangalo durante travessia Salvador–Itaparica

Luan Julião
Por
Ferry-boat
Ferry-boat - Foto: Carol Garcia/GOVBA

A travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica precisou ser interrompida na noite desta sexta-feira, 3, após um princípio de incêndio atingir o quadro elétrico de um ferry-boat em operação.

O caso aconteceu a bordo do Ferry-Boat Ivete Sangalo, que fazia o trajeto regular entre o Terminal São Joaquim, na capital baiana, e o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A ocorrência foi percebida durante o percurso e acabou exigindo uma resposta imediata da tripulação, que conseguiu controlar o foco de incêndio ainda na embarcação, evitando a propagação das chamas. Não houve registro de feridos.

Leia Também:

SALVADOR

Incêndio em poste deixa carros destruídos e bairro sem energia em Salvador
Incêndio em poste deixa carros destruídos e bairro sem energia em Salvador imagem

PREVISÃO DO TEMPO

Salvador deve ter chuva durante jogo do Brasil na Copa neste domingo
Salvador deve ter chuva durante jogo do Brasil na Copa neste domingo imagem

POLÍCIA

Cabo da PM é morta a tiros em Salvador e marido policial é suspeito
Cabo da PM é morta a tiros em Salvador e marido policial é suspeito imagem

Após a situação ser contida, o ferry retornou ao Terminal São Joaquim. No local, os passageiros foram desembarcados e transferidos para o ferry Zumbi dos Palmares, que seguiu com a viagem normalmente até o destino final.

Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que está apurando as circunstâncias do incidente no sistema elétrico da embarcação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ferry boat Ilha de Itaparica Incêndio internacional travessias Salvador

Relacionadas

Mais lidas