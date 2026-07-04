Incêndio em poste deixa carros destruídos e bairro sem energia em Salvador

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Um incêndio registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado, 4, provocou destruição e medo na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, em Salvador. O fogo teve início em um poste da rede elétrica e acabou se espalhando rapidamente pela área onde veículos estavam estacionados.

Ao menos quatro carros e uma motocicleta foram completamente destruídos pelas chamas. A intensidade do fogo chamou a atenção de moradores, que acordaram com a movimentação e relataram momentos de preocupação diante da rápida propagação do incêndio.

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A situação ganhou ainda mais gravidade por conta da proximidade com uma distribuidora de gás de cozinha, o que levantou o temor de uma explosão. A área ficou tomada por fumaça e por uma sensação de risco entre os moradores da região.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio após o avanço inicial das chamas. A área foi isolada para evitar novos incidentes.

Mesmo após a extinção do fogo, os impactos continuaram ao longo do dia. A região ficou sem energia elétrica e também teve interrupção nos serviços de internet.

Há ainda preocupação com a estrutura do poste atingido, que permanece danificada e pode representar risco para quem passa pelo local. Equipes da concessionária de energia foram acionadas para avaliar a situação, enquanto as causas do incêndio serão apuradas.