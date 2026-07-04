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PM cerca integrantes do CV após vídeo com armas de guerra em Portão

Ação mobilizou diversas unidades da PM e resultou na apreensão de armas e drogas

Luan Julião
Por
Suspeitos tentaram fugir por uma área de mata
Suspeitos tentaram fugir por uma área de mata - Foto: Divulgação/SSP

A ampla repercussão de vídeos que mostram homens armados com fuzis e outras armas de grosso calibre durante uma festa do tipo paredão no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, levou a uma operação da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 3. As imagens, que circularam nas redes sociais, registravam integrantes da facção criminosa CV exibindo o armamento em via pública.

Com base nas informações reunidas após a divulgação dos vídeos, equipes da 52ª CIPM, BOPE, RONDESP RMS, CPRMS e CPME realizaram buscas na região e localizaram parte do grupo. Ao perceberem a aproximação das guarnições, os suspeitos atiraram contra os policiais e tentaram escapar por uma área de mata, mas acabaram cercados.

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Quatro integrantes da facção foram alcançados durante a ação. Dois foram presos em flagrante e outros dois ficaram feridos no confronto, sendo socorridos para uma unidade de saúde do município.

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Na operação, os policiais apreenderam pistolas, simulacros de fuzil, carregadores, munições, drogas e mais de R$ 28 mil em espécie. Também foi desmontado um acampamento utilizado pelo grupo para armazenar armas, munições e entorpecentes.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) orienta que informações sobre outros integrantes da organização criminosa podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. O serviço funciona 24 horas por dia, é gratuito e garante o sigilo do denunciante.

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Tags

crime organizado Facção criminosa Lauro de Freitas Operação policial segurança pública tráfico de drogas

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