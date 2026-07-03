CRIME
Homem é preso ao ameaçar fazer massacre na escola onde esposa estuda
O jovem de 20 anos é casado com uma adolecente de 14
Um homem de 20 anos foi preso após ameaçar realizar um massacre na escola onde sua esposa, de 14 anos, estuda no distrito de Tarilândia, em Jaru, no interior de Rondônia. O suspeito enviou áudios ofensivos para uma professora da unidade de ensino.
Nas gravações, ele profere ameaças diretas contra a diretora, funcionários e outros alunos, que estariam praticando bullying com sua companheira. “Vou ter que educar esse pessoal, e vou ter que educar na força bruta. Eu vou entrar dentro do colégio vou fazer um caos”, disse ele em um dos áudios.
“Mato dois três dentro da escola, mato menina, mato menino. Eu mato mesmo, sem simpatia. Se eu entrar dentro desse colégio eu faço um dia de terror. Não é pra fazer medinho não. Eu mato todo mundo. Se eu entrar naquele colégio aí não vai escapar ninguém”, completou.
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As mensagens foram encaminhadas para a polícia, que localizou o suspeito em uma propriedade rural. Com ele foram encontrados uma espingarda calibre .36, oito munições intactas, duas munições deflagradas, uma munição calibre .44 de uso restrito, do tipo ogival explosiva e dez espoletas para recarga de cartuchos.
Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde será indiciado pelos crimes de ameaça, porte de arma e pedofilia, devido ao envolvimento com a adolecente de apenas 14 anos de idade.