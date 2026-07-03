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CRIME

Mulher é presa ao tentar furtar R$ 5 mil em produtos de supermercado

A suspeita foi detida em flagrante no estabelecimento

Franciely Gomes
Por
A mulher foi presa em flagrante
A mulher foi presa em flagrante - Foto: Ilustrativa | Magnific

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar furtar R$ 5 mil em mercadorias dentro de um supermercado. A suspeita teria embalado todos os produtos e não efetuado o pagamento, saindo do estabelecimento com dois carrinhos cheios.

O caso aconteceu na última quarta-feira, 1º, em Franca, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a acusada apresentou uma nota fiscal falsa na saída, pedindo ajuda para os funcionários na hora de colocar as compras no carro.

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Entretanto, o gerente achou a ação suspeita e abordou a mulher na saída, verificando as câmeras de segurança. Nos registros, a suspeita aparece embalando as mercadorias sozinha no fundo do supermercado.

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Foram furtados produtos como carnes, cervejas, carvão, presunto, refrigerantes, pães, biscoitos, azeite e ração para cachorro, que ocuparam 11 caixas ao serem encaminhados para a inspeção na delegacia.

Registro dos itens furtados
Registro dos itens furtados - Foto: Divulgação | PM

A suspeita foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca. Ela alegou que passava por dificuldades financeiras, mas foi presa em flagrante por furto e deve passar por audiência de custódia em presa.

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furto Polícia supermercado

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