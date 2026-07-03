Operação mira facção envolvida com o tráfico em duas cidades da Bahia

A ofensiva das forças de segurança começou nas primeiras horas desta sexta-feira, 3, com o cumprimento de mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas em Itapetinga e Itororó. Batizada de Operação Grandmother, a ação reúne equipes das polícias Civil e Militar para desarticular o grupo.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontaram que a organização atuava de forma estruturada na comercialização de entorpecentes e também estaria envolvida em outros crimes relacionados às atividades ilícitas na região. Com base no material apurado, a Justiça autorizou mandados de prisão e de busca e apreensão, que começaram a ser cumpridos nesta sexta.

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Para a execução da operação, foram mobilizados cerca de 60 agentes das forças de segurança, sendo aproximadamente 40 policiais civis e 20 policiais militares. O efetivo trabalha de forma integrada para cumprir as determinações judiciais e atingir a estrutura operacional da organização investigada.

A Operação Grandmother é resultado de uma investigação desenvolvida pela Delegacia Territorial de Itapetinga, com coordenação da 21ª Coorpin, sediada no município. A ação conta ainda com o apoio da Dirpin/Sudoeste e da Polícia Militar, por meio da 8ª CIPM. As diligências continuam ao longo do dia para localizar os alvos e concluir o cumprimento dos mandados.