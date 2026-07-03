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“SINTONIA DE GRAVATA”

Operação desarticula comunicação em presídios da Bahia para frear facções

Ação acontece de forma integrada entre o MPBA, Seap, SSP e PCBA

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Operação desarticula comunicação em presídios da Bahia para frear facções
Foto: Divulgação SSP, PC, MP e SEAP

Uma operação voltada ao enfrentamento de facções criminosas com atuação no sistema prisional foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), em ação integrada com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) e a Polícia Civil da Bahia (PCBA), na manhã desta sexta-feira, 3.

Segundo o MPBA, a investigação da operação “Sintonia de Gravata” apura a atuação de grupos envolvidos com tráfico de drogas, circulação ilegal de armas de fogo e a comunicação entre integrantes presos e pessoas em liberdade.

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Além do cumprimento de medidas judiciais, a operação também prevê o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados, com o objetivo de enfraquecer a capacidade econômica das organizações criminosas.

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A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), vinculado ao Ministério Público brasileiro. Na Bahia, mais de 100 profissionais participaram da operação, entre promotores de Justiça, servidores e integrantes das forças de segurança.

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Bahia MPBA Polícia Civil da Bahia ssp

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