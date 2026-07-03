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Idosa é presa tentando entrar com maconha e cocaína em presídio da Bahia

Após a prisão, a idosa foi encaminhada à delegacia

Luan Julião
Por
Drogas estavam escondidas no cós da roupa da visitante
Drogas estavam escondidas no cós da roupa da visitante - Foto: Divulgação / SEAP

Uma tentativa de entrada de drogas no Conjunto Penal de Irecê Penal de Irecê terminou com a prisão em flagrante de uma visitante na manhã desta quarta-feira, 1. A mulher, de 67 anos, foi interceptada durante os procedimentos de segurança realizados antes do acesso à unidade prisional.

A suspeita passou pelo equipamento de Bodyscan, momento em que policiais penais identificaram quatro invólucros plásticos escondidos no cós da roupa. De acordo com a Polícia Penal, dois dos pacotes continham uma substância com características semelhantes à maconha, enquanto os outros dois apresentavam indícios de serem cocaína.

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Mulher de 67 anos foi flagrada durante a revista
Mulher de 67 anos foi flagrada durante a revista - Foto: Divulgação / SEAP

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Confissão durante a abordagem

Ainda conforme a corporação, a mulher, que é mãe de um dos detentos do presídio, admitiu que faria a entrega dos entorpecentes para outro interno. Ela também afirmou que receberia R$ 500 pelo transporte do material ilícito até a unidade.

Após a confirmação da ocorrência, a visitante foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais. As drogas apreendidas foram enviadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia, e a idosa permanece à disposição da Justiça.

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Bahia Conjunto Penal de Irecê drogas Polícia

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