Idosa é presa tentando entrar com maconha e cocaína em presídio da Bahia

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Uma tentativa de entrada de drogas no Conjunto Penal de Irecê Penal de Irecê terminou com a prisão em flagrante de uma visitante na manhã desta quarta-feira, 1. A mulher, de 67 anos, foi interceptada durante os procedimentos de segurança realizados antes do acesso à unidade prisional.

A suspeita passou pelo equipamento de Bodyscan, momento em que policiais penais identificaram quatro invólucros plásticos escondidos no cós da roupa. De acordo com a Polícia Penal, dois dos pacotes continham uma substância com características semelhantes à maconha, enquanto os outros dois apresentavam indícios de serem cocaína.

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Mulher de 67 anos foi flagrada durante a revista - Foto: Divulgação / SEAP

Confissão durante a abordagem

Ainda conforme a corporação, a mulher, que é mãe de um dos detentos do presídio, admitiu que faria a entrega dos entorpecentes para outro interno. Ela também afirmou que receberia R$ 500 pelo transporte do material ilícito até a unidade.

Após a confirmação da ocorrência, a visitante foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais. As drogas apreendidas foram enviadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia, e a idosa permanece à disposição da Justiça.

