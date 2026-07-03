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Roubos a ônibus: PC alcança 81 envolvidos e recupera 375 celulares na Bahia

Estado registrou queda de quase 77% nos roubos e furtos a coletivos no mês de junho

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Roubos a ônibus: PC alcança 81 envolvidos e recupera 375 celulares na Bahia
Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A Polícia Civil da Bahia alcançou 81 envolvidos em crimes contra o transporte coletivo entre junho de 2025 e junho de 2026. No período, também recuperou 375 aparelhos celulares e registrou uma redução de 77% nos roubos e furtos em ônibus durante o mês de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a corporação, o resultado é fruto de ações de inteligência, análise de imagens de videomonitoramento, identificação de criminosos contumazes e cumprimento de medidas cautelares.

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Nos últimos 12 meses, foram cumpridos 51 mandados de prisão, realizadas 26 prisões em flagrante e quatro internações provisórias de adolescentes envolvidos em crimes contra passageiros do transporte coletivo.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC) instaurou mais de 90 investigações e identificou mais de 50 autores de roubos, furtos e receptação.

Redução de 77%

Em junho de 2026, período marcado pelo aumento da circulação de passageiros durante os festejos juninos, os registros presenciais de roubos e furtos em ônibus caíram cerca de 77% em relação ao mesmo mês de 2025.

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A Polícia Civil informou ainda que as ações contribuíram para desarticular grupos criminosos, responsabilizar receptadores e fortalecer a atuação integrada com o Ministério Público, o Poder Judiciário e outros órgãos de segurança pública no combate aos crimes contra o transporte coletivo.

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Tags

Polícia Civil da Bahia roubos em coletivos segurança pública

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