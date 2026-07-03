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Tiroteios em perseguições deixam 72 mortos em Salvador e RMS

Número leva em consideração os seis primeiros meses de 2026

Luiza Nascimento
Por
Durante o período, os locais registraram 94 açõs, que resultaram em 92 baleados
Durante o período, os locais registraram 94 açõs, que resultaram em 92 baleados - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Setenta e duas pessoas morreram em Salvador e Região Metropolitana (RMS) nos primeiros seis meses de 2026, vítimas de tiroteios em perseguições. Durante o período, os locais registraram 94 açõs, que resultaram em 92 baleados, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.

O número equivale a quase quatro tiroteios em perseguições por semana. Além dos mortos, 20 pessoas ficaram feridas.

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As ações policiais foram responsáveis pela maioria dos casos pois, das 94 perseguições que resultaram em tiroteios, 91 ocorreram durante elas, deixando 70 mortos e 18 feridos.

Entre as vítimas, sete eram agentes de segurança e sobreviveram. Dois adolescentes e uma criança estão entre os atingidos, como o caso do menino Davi Luiza, de 11 anos que morreu após ser atingido dentro da própria casa no dia 1º de maio, no Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Salvador concentrou a maioria dos tiroteios, correspondendo a 70% dos casos.

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Confira número de tiroteios em perseguições em Salvador e RMS

  • Salvador: 66 tiroteios em perseguições;
  • Simões Filho: 7 tiroteios em perseguições;
  • Camaçari: 6 tiroteios em perseguições;
  • Dias D’Ávila: 4 tiroteios em perseguições;
  • Lauro de Freitas: 4 tiroteios em perseguições
  • Vera Cruz: 3 tiroteios em perseguições;
  • Candeias: 2 tiroteios em perseguições;
  • São Sebastião do Passé: 2 tiroteios em perseguições.
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Polícia Salvador Tiroteios em perseguições

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