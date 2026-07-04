Cabo da PM é morta a tiros em Salvador e marido policial é suspeito

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A cabo da Polícia Militar Celeste Martins Oliveira do Nascimento, de 39 anos, foi morta a tiros na tarde desta sexta-feira, 3, dentro de uma residência no bairro do Barbalho, em Salvador. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que também é policial militar e acabou preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que o homem teria efetuado os disparos contra a cabo e deixado o local em seguida. Posteriormente, ele se apresentou espontaneamente na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de um advogado, onde permaneceu à disposição das autoridades.

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O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que informou ter expedido as guias para perícia e remoção do corpo. O suspeito segue custodiado à disposição da Justiça, enquanto diligências e oitivas continuam sendo realizadas para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia confirmou a morte da cabo Celeste Martins Oliveira do Nascimento e informou que o policial apontado como autor dos disparos permanece à disposição da autoridade responsável pela investigação.

A corporação também afirmou que acompanhará o caso e adotará as medidas administrativas cabíveis, sem prejuízo da apuração criminal conduzida pela Polícia Civil. Por fim, a PM lamentou a morte da policial militar, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda e reafirmou o compromisso com a rigorosa apuração dos fatos.