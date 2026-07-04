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COPA DO MUNDO

Argentina perde liderança do ranking da Fifa após enfrentar Cabo Verde

Seleção Brasileira mantém quinta colocação, mas encurta distância em relação ao topo

Lucas Vilas Boas
Por
Lionel Messi em campo pela Argentina
Lionel Messi em campo pela Argentina - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A atualização do ranking da Fifa após o término da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 provocou alterações importantes entre as principais seleções do planeta. A principal delas aconteceu na liderança, agora ocupada pela França, que ultrapassou a Argentina e assumiu a primeira colocação por uma diferença mínima de 2,53 pontos.

Os franceses atropelaram a Suécia por 3 a 0 e ganharam 9,40 pontos na tabela. Já a Argentina avançou às quartas de final apenas após superar Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação.

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Como as vitórias no tempo extra geram uma pontuação menor no cálculo da entidade, os atuais campeões mundiais somaram 6,31 pontos e acabaram perdendo a ponta da classificação.

O Brasil, que derrotou a Noruega para seguir vivo na disputa pelo título, permanece na quinta posição do ranking. A Seleção Brasileira ganhou 19,73 pontos, reduzindo a distância para as equipes que estão nas primeiras colocações.

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A Noruega foi a seleção que mais evoluiu na atualização do ranking. O triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que garantiu vaga para enfrentar o Brasil, rendeu 23,63 pontos aos europeus, suficientes para colocá-los entre as 20 melhores seleções do mundo.

Outra equipe que ganhou posições foi o Paraguai. A classificação histórica sobre a Alemanha, conquistada nos pênaltis, fez os sul-americanos avançarem três lugares e alcançarem a 34ª colocação.

Na parte de cima da tabela, Portugal ultrapassou a Holanda depois da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, enquanto a Bélgica assumiu a nona posição ao superar o México na pontuação conquistada durante a rodada.

Top 10 do ranking da Fifa após a segunda fase da Copa do Mundo:

  • França – 1.916,24 pontos (+9,40)
  • Argentina – 1.913,71 (+6,31)
  • Espanha – 1.892,28 (+12,70)
  • Inglaterra – 1.850,97 (+10,51)
  • Brasil – 1.804,92 (+19,73)
  • Marrocos – 1.788,86 (+12,46)
  • Portugal – 1.787,85 (+23,00)
  • Holanda – 1.775,54 (+0,04)
  • Bélgica – 1.756,51 (+21,10)
  • México – 1.754,30 (+18,29)
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Copa do Mundo 2026 Ranking da FIFA

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