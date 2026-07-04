COPA DO MUNDO
Argentina perde liderança do ranking da Fifa após enfrentar Cabo Verde
Seleção Brasileira mantém quinta colocação, mas encurta distância em relação ao topo
A atualização do ranking da Fifa após o término da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 provocou alterações importantes entre as principais seleções do planeta. A principal delas aconteceu na liderança, agora ocupada pela França, que ultrapassou a Argentina e assumiu a primeira colocação por uma diferença mínima de 2,53 pontos.
Os franceses atropelaram a Suécia por 3 a 0 e ganharam 9,40 pontos na tabela. Já a Argentina avançou às quartas de final apenas após superar Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação.
Como as vitórias no tempo extra geram uma pontuação menor no cálculo da entidade, os atuais campeões mundiais somaram 6,31 pontos e acabaram perdendo a ponta da classificação.
O Brasil, que derrotou a Noruega para seguir vivo na disputa pelo título, permanece na quinta posição do ranking. A Seleção Brasileira ganhou 19,73 pontos, reduzindo a distância para as equipes que estão nas primeiras colocações.
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A Noruega foi a seleção que mais evoluiu na atualização do ranking. O triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que garantiu vaga para enfrentar o Brasil, rendeu 23,63 pontos aos europeus, suficientes para colocá-los entre as 20 melhores seleções do mundo.
Outra equipe que ganhou posições foi o Paraguai. A classificação histórica sobre a Alemanha, conquistada nos pênaltis, fez os sul-americanos avançarem três lugares e alcançarem a 34ª colocação.
Na parte de cima da tabela, Portugal ultrapassou a Holanda depois da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, enquanto a Bélgica assumiu a nona posição ao superar o México na pontuação conquistada durante a rodada.
Top 10 do ranking da Fifa após a segunda fase da Copa do Mundo:
- França – 1.916,24 pontos (+9,40)
- Argentina – 1.913,71 (+6,31)
- Espanha – 1.892,28 (+12,70)
- Inglaterra – 1.850,97 (+10,51)
- Brasil – 1.804,92 (+19,73)
- Marrocos – 1.788,86 (+12,46)
- Portugal – 1.787,85 (+23,00)
- Holanda – 1.775,54 (+0,04)
- Bélgica – 1.756,51 (+21,10)
- México – 1.754,30 (+18,29)