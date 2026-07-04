Argentina perde liderança do ranking da Fifa após enfrentar Cabo Verde

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A atualização do ranking da Fifa após o término da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 provocou alterações importantes entre as principais seleções do planeta. A principal delas aconteceu na liderança, agora ocupada pela França, que ultrapassou a Argentina e assumiu a primeira colocação por uma diferença mínima de 2,53 pontos.

Os franceses atropelaram a Suécia por 3 a 0 e ganharam 9,40 pontos na tabela. Já a Argentina avançou às quartas de final apenas após superar Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação.

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Como as vitórias no tempo extra geram uma pontuação menor no cálculo da entidade, os atuais campeões mundiais somaram 6,31 pontos e acabaram perdendo a ponta da classificação.

O Brasil, que derrotou a Noruega para seguir vivo na disputa pelo título, permanece na quinta posição do ranking. A Seleção Brasileira ganhou 19,73 pontos, reduzindo a distância para as equipes que estão nas primeiras colocações.

A Noruega foi a seleção que mais evoluiu na atualização do ranking. O triunfo por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que garantiu vaga para enfrentar o Brasil, rendeu 23,63 pontos aos europeus, suficientes para colocá-los entre as 20 melhores seleções do mundo.

Outra equipe que ganhou posições foi o Paraguai. A classificação histórica sobre a Alemanha, conquistada nos pênaltis, fez os sul-americanos avançarem três lugares e alcançarem a 34ª colocação.

Na parte de cima da tabela, Portugal ultrapassou a Holanda depois da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, enquanto a Bélgica assumiu a nona posição ao superar o México na pontuação conquistada durante a rodada.

Top 10 do ranking da Fifa após a segunda fase da Copa do Mundo: