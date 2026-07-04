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COPA DO MUNDO

Brasil deve pagar multa de mais de R$ 450 mil por cartões amarelos

Seleção já recebeu sete advertências durante o Mundial

Gustavo Zambianco
Por
Casemiro recebendo cartão amarelo
Casemiro recebendo cartão amarelo - Foto: MOLLY DARLINGTON

A chegada da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também terá um custo fora dos gramados para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visto que a equipe acumula mais de R$ 450 mil em multas por cartões amarelos.

Tais multas estão presentes no Código Disciplinar da Fifa e valem para toda a Copa do Mundo e, de acordo com o Artigo 14 do código, cada cartão amarelo gera uma multa de 10 mil francos suíços (CHF), cerca de R$ 64,7 mil, para a federação da seleção.

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Brasil acumula cartões amarelos

Até a classificação para as oitavas de final, a Seleção Brasileira recebeu sete cartões amarelos.

Esse número será convertido em uma multa total de 70 mil francos suíços, valor equivalente a, aproximadamente, R$ 453 mil pela cotação atual. Vale ressaltar que esse valor não será descontado na premiação conquistada em campo.

Quais jogadores do Brasil receberam amarelo?

A lista de atletas brasileiros que receberam cartões amarelos foi grande na fase de grupos, com cinco, e nos 16 avos, somente dois jogadores foram advertidos.

  • Ibañez contra o Marrocos;
  • Casemiro, contra Marrocos e Japão;
  • Douglas Santos, contra o Haiti;
  • Danilo, contra Escócia e Japão;
  • Fabinho, contra a Escócia.
Casemiro recebendo cartão amarelo
Casemiro recebendo cartão amarelo - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Da lista, somente Casemiro e Danilo estão pendurados e correm risco de serem suspensos por uma partida caso recebam um novo cartão amarelo nas oitavas ou nas quartas.

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Quanto os cartões custam para as seleções?

O Artigo 14 do Código Disciplinar da Fifa define uma punição econômica para cada cartão recebido por um jogador durante a Copa do Mundo. A seguir, veja os valores para cada cartão:

  • Cartão amarelo: Cartão amarelo (advertência): 10 mil francos suíços (cerca de R$ 64,7 mil);
  • Cartão vermelho indireto, expulsão por segundo cartão amarelo: 15 mil francos suíços (aproximadamente R$ 97,1 mil);
  • Cartão vermelho direto: 20 mil francos suíços (cerca de R$ 129,5 mil).
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Tags

cartão amarelo copa do mundo seleção brasileira

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