COPA DO MUNDO
Brasil deve pagar multa de mais de R$ 450 mil por cartões amarelos
Seleção já recebeu sete advertências durante o Mundial
A chegada da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também terá um custo fora dos gramados para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visto que a equipe acumula mais de R$ 450 mil em multas por cartões amarelos.
Tais multas estão presentes no Código Disciplinar da Fifa e valem para toda a Copa do Mundo e, de acordo com o Artigo 14 do código, cada cartão amarelo gera uma multa de 10 mil francos suíços (CHF), cerca de R$ 64,7 mil, para a federação da seleção.
Brasil acumula cartões amarelos
Até a classificação para as oitavas de final, a Seleção Brasileira recebeu sete cartões amarelos.
Esse número será convertido em uma multa total de 70 mil francos suíços, valor equivalente a, aproximadamente, R$ 453 mil pela cotação atual. Vale ressaltar que esse valor não será descontado na premiação conquistada em campo.
Quais jogadores do Brasil receberam amarelo?
A lista de atletas brasileiros que receberam cartões amarelos foi grande na fase de grupos, com cinco, e nos 16 avos, somente dois jogadores foram advertidos.
- Ibañez contra o Marrocos;
- Casemiro, contra Marrocos e Japão;
- Douglas Santos, contra o Haiti;
- Danilo, contra Escócia e Japão;
- Fabinho, contra a Escócia.
Da lista, somente Casemiro e Danilo estão pendurados e correm risco de serem suspensos por uma partida caso recebam um novo cartão amarelo nas oitavas ou nas quartas.
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Quanto os cartões custam para as seleções?
O Artigo 14 do Código Disciplinar da Fifa define uma punição econômica para cada cartão recebido por um jogador durante a Copa do Mundo. A seguir, veja os valores para cada cartão:
- Cartão amarelo: Cartão amarelo (advertência): 10 mil francos suíços (cerca de R$ 64,7 mil);
- Cartão vermelho indireto, expulsão por segundo cartão amarelo: 15 mil francos suíços (aproximadamente R$ 97,1 mil);
- Cartão vermelho direto: 20 mil francos suíços (cerca de R$ 129,5 mil).