Brasil deve pagar multa de mais de R$ 450 mil por cartões amarelos

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A chegada da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também terá um custo fora dos gramados para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visto que a equipe acumula mais de R$ 450 mil em multas por cartões amarelos.

Tais multas estão presentes no Código Disciplinar da Fifa e valem para toda a Copa do Mundo e, de acordo com o Artigo 14 do código, cada cartão amarelo gera uma multa de 10 mil francos suíços (CHF), cerca de R$ 64,7 mil, para a federação da seleção.

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Brasil acumula cartões amarelos

Até a classificação para as oitavas de final, a Seleção Brasileira recebeu sete cartões amarelos.

Esse número será convertido em uma multa total de 70 mil francos suíços, valor equivalente a, aproximadamente, R$ 453 mil pela cotação atual. Vale ressaltar que esse valor não será descontado na premiação conquistada em campo.

Quais jogadores do Brasil receberam amarelo?

A lista de atletas brasileiros que receberam cartões amarelos foi grande na fase de grupos, com cinco, e nos 16 avos, somente dois jogadores foram advertidos.

Ibañez contra o Marrocos;

Casemiro, contra Marrocos e Japão;

Douglas Santos, contra o Haiti;

Danilo, contra Escócia e Japão;

Fabinho, contra a Escócia.

Casemiro recebendo cartão amarelo - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Da lista, somente Casemiro e Danilo estão pendurados e correm risco de serem suspensos por uma partida caso recebam um novo cartão amarelo nas oitavas ou nas quartas.

Quanto os cartões custam para as seleções?

O Artigo 14 do Código Disciplinar da Fifa define uma punição econômica para cada cartão recebido por um jogador durante a Copa do Mundo. A seguir, veja os valores para cada cartão: