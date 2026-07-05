Brilhando na Copa, Vini Jr vive situação incerta no Real Madrid

Principal destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com quatro gols marcados até aqui, o atacante Vinícius Jr. vive situação incerta no Real Madrid (ESP), clube pelo qual conquistou 14 títulos.

O atleta tem contrato com a equipe merengue até junho de 2027, mas a renovação de contrato ainda segue distante de um desfecho positivo. O cenário, inclusive, já permitiria ao atacante assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir de 1º de janeiro de 2027.

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O principal entrave é financeiro. Atualmente, o atacante recebe cerca de 20 milhões de euros por temporada e gostaria de alcançar um patamar próximo dos 30 milhões de euros anuais. No Real Madrid, entretanto, a avaliação é de que esse valor dificilmente será aceito.

Apesar do impasse, a diretoria mantém tranquilidade nos bastidores. Durante a campanha que resultou em sua reeleição para a presidência do clube, Florentino Pérez afirmou publicamente que deseja manter o brasileiro no elenco.

"Vinicius quer ficar, e eu quero que ele fique", declarou o dirigente à imprensa espanhola.

Destino Arábia?

Nos últimos meses, o nome do brasileiro voltou a ser ligado ao futebol saudita, que chegou a sondar a possibilidade de uma contratação milionária. O interesse, porém, esfriou e, atualmente, não há propostas oficiais na mesa. Clubes europeus também acompanham a situação, embora nenhuma negociação concreta tenha sido iniciada.

O atacante, por sua vez, também evitou alimentar especulações antes do Mundial. Em entrevista coletiva concedida antes da estreia da seleção brasileira, deixou claro que o foco está voltado para a competição.

"Neste momento, estou focado na seleção. Falarei sobre tudo relacionado ao Real Madrid depois da Copa do Mundo", disse.

Real acerta com lateral que disputou Copa do Mundo

Enquanto o acerto com Vini Jr. ainda está cercado de mistério, o Real Madrid anunciou, neste domingo, 5, a contratação do lateral-direito holandês, Denzel Dumfries. Após cinco anos na Inter de Milão, ele acertou o novo vínculo até junho de 2030.

Lateral-direito da Holanda, Dumfries, acertou com o Real Madrid - Foto: Molly Darlington/AFP

O atleta que disputou a Copa do Mundo de 2026 foi revelado no futebol profissional pelo Sparta Rotterdam. O lateral também passou por Heerenveen e PSV até ser contratado pela Inter em 2021, por cerca de 14 milhões de euros — segundo o portal Transfermarket.

A ida de Dumfries para o Real já repercutia na concentração para a Copa. Na preparação dos holandeses, o técnico Ronald Koeman disse que o lateral havia passado pelos exames médicos do clube no CT. Tijjani Reijnders, companheiro de seleção, disse em uma zona mista que o elenco já tinha parabenizado Dumfries pela transferência.