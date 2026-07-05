FICA OU SAI?
Brilhando na Copa, Vini Jr vive situação incerta no Real Madrid
Brigando por artilharia no Mundial, atacante da Seleção pode deixar clube espanhol
Principal destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com quatro gols marcados até aqui, o atacante Vinícius Jr. vive situação incerta no Real Madrid (ESP), clube pelo qual conquistou 14 títulos.
O atleta tem contrato com a equipe merengue até junho de 2027, mas a renovação de contrato ainda segue distante de um desfecho positivo. O cenário, inclusive, já permitiria ao atacante assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir de 1º de janeiro de 2027.
Leia Também:
O principal entrave é financeiro. Atualmente, o atacante recebe cerca de 20 milhões de euros por temporada e gostaria de alcançar um patamar próximo dos 30 milhões de euros anuais. No Real Madrid, entretanto, a avaliação é de que esse valor dificilmente será aceito.
Apesar do impasse, a diretoria mantém tranquilidade nos bastidores. Durante a campanha que resultou em sua reeleição para a presidência do clube, Florentino Pérez afirmou publicamente que deseja manter o brasileiro no elenco.
"Vinicius quer ficar, e eu quero que ele fique", declarou o dirigente à imprensa espanhola.
Destino Arábia?
Nos últimos meses, o nome do brasileiro voltou a ser ligado ao futebol saudita, que chegou a sondar a possibilidade de uma contratação milionária. O interesse, porém, esfriou e, atualmente, não há propostas oficiais na mesa. Clubes europeus também acompanham a situação, embora nenhuma negociação concreta tenha sido iniciada.
O atacante, por sua vez, também evitou alimentar especulações antes do Mundial. Em entrevista coletiva concedida antes da estreia da seleção brasileira, deixou claro que o foco está voltado para a competição.
"Neste momento, estou focado na seleção. Falarei sobre tudo relacionado ao Real Madrid depois da Copa do Mundo", disse.
Real acerta com lateral que disputou Copa do Mundo
Enquanto o acerto com Vini Jr. ainda está cercado de mistério, o Real Madrid anunciou, neste domingo, 5, a contratação do lateral-direito holandês, Denzel Dumfries. Após cinco anos na Inter de Milão, ele acertou o novo vínculo até junho de 2030.
O atleta que disputou a Copa do Mundo de 2026 foi revelado no futebol profissional pelo Sparta Rotterdam. O lateral também passou por Heerenveen e PSV até ser contratado pela Inter em 2021, por cerca de 14 milhões de euros — segundo o portal Transfermarket.
A ida de Dumfries para o Real já repercutia na concentração para a Copa. Na preparação dos holandeses, o técnico Ronald Koeman disse que o lateral havia passado pelos exames médicos do clube no CT. Tijjani Reijnders, companheiro de seleção, disse em uma zona mista que o elenco já tinha parabenizado Dumfries pela transferência.