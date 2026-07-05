Seleção de Cabo Verde é recebida com festa após fazer história na Copa

Siga o A TARDE no Google

Após uma campanha histórica na Copa do Mundo, a Seleção de Cabo Verde voltou ao país neste domingo, 5, após eliminação na competição pela Argentina. Mesmo sem o título, torcedores de reuniram para receber os jogadores, em demonstração de orgulho pela atuação da equipe que participou do Mundial pela primeira vez e, mesmo assim, alcançou o mata-mata.

A data de retorno ao país concide com o Dia da Independência de Cabo Verde e, para a celebração dupla a Federação organizou uma carreata pelas ruas da capital Cidade da Praia para homenagear os Tubarões Azuis.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes do desembarque, a federação convocou os torcedores para vestirem a camisa azul da seleção e levarem bandeiras do país para acompanhar o cortejo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais da Seleção é possível ver a população reunida para acompanhar a chegada do avião.

Confira momento:

Após o Aeroporto Internacional Nelson Mandela, o trajeto seguiu por bairros tradicionais da Cidade da Praia, como Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha e Quebra Canela. Nas imagens, os jogadores aparecem dando entrevistas e recebendo carinho dos populares.