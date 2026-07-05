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COPA DO MUNDO

Seleção de Cabo Verde é recebida com festa após fazer história na Copa

Chegada da equipe coincidiu com o Dia da Independência do país

Luiza Nascimento
Por
Torcedores se reúnem para receber Cabo Verde
Torcedores se reúnem para receber Cabo Verde - Foto: Reprodução

Após uma campanha histórica na Copa do Mundo, a Seleção de Cabo Verde voltou ao país neste domingo, 5, após eliminação na competição pela Argentina. Mesmo sem o título, torcedores de reuniram para receber os jogadores, em demonstração de orgulho pela atuação da equipe que participou do Mundial pela primeira vez e, mesmo assim, alcançou o mata-mata.

A data de retorno ao país concide com o Dia da Independência de Cabo Verde e, para a celebração dupla a Federação organizou uma carreata pelas ruas da capital Cidade da Praia para homenagear os Tubarões Azuis.

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Antes do desembarque, a federação convocou os torcedores para vestirem a camisa azul da seleção e levarem bandeiras do país para acompanhar o cortejo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais da Seleção é possível ver a população reunida para acompanhar a chegada do avião.

Confira momento:

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Após o Aeroporto Internacional Nelson Mandela, o trajeto seguiu por bairros tradicionais da Cidade da Praia, como Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha e Quebra Canela. Nas imagens, os jogadores aparecem dando entrevistas e recebendo carinho dos populares.

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Cabo Verde copa do mundo torcedores

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