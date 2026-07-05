Brasil x Noruega: jogo vira palco para fim da escala 6x1 e desafio da picanha

O Brasilentra em campo na tarde deste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), quando enfrenta a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Nova Jersey (EUA).

A vibração verde e amarela para que o país avance de fase no campeonato mundial tomou conta das redes sociais dos políticos nesta manhã. Um dos primeiros a anunciar a torcida pelos canarinhos foi o senador baiano Jaques Wagner (PT).

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Em uma publicação no X (antigo Twitter), o congressista, que demonstrou estar convicto da vitória da Seleção, aproveitou o entusiasmo do favoritismo nacional para associar o momento esportivo ao cenário político do país.

“Hoje tem jogo do #Brasil e eu já tô na torcida! Que essa vitória seja mais um símbolo de um país que voltou a sorrir, a vencer e a ocupar o topo do mundo. E aqui na Bahia, o #TimeDeLula tá pronto pra conquistar o hexa da esperança, viu?”, escreveu Wagner.

Hoje tem jogo do #Brasil e eu já tô na torcida! Que essa vitória seja mais um símbolo de um país que voltou a sorrir, a vencer e a ocupar o topo do mundo. E aqui na Bahia, o #TimeDeLula tá pronto pra conquistar o hexa da esperança, viu?! Vamos nessa que hoje o nosso jogo é na… pic.twitter.com/3gk2C3eYiT — Jaques Wagner (@jaqueswagner) July 5, 2026

O deputado federal Leo Prates (Republicanos) também entrou no clima da Copa do Mundo e convocou os seus aliados para assistir o jogo ao seu lado em Salvador. Veja:

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) publicou um card com a seguinte legenda: “Qual a versão do Haddad é você hoje?” e apresentou quatro opções de humor como uma espécie de esquente para o confronto decisivo.

“Hoje é Brasil x Noruega, rumo ao hexa! Com emoção ou sem emoção, o importante é passar de fase”, escreveu o petista.

"Dia de vestir a camisa, torcer pelo Brasil": a luta pelo fim da escala 6x1

Já o ministro de Relações Institucionais do governo Lula (PT), José Guimarães aproveitou o ensejo para reforçar a campanha pelo fim da jornada de trabalho na escala 6x1 (seis dias de trabalho para um de descanso).

“Hoje, é dia de vestir a camisa, torcer pelo Brasil e lembrar que quem trabalha merece mais tempo para viver. Enquanto a bola rola, a luta pelo fim da escala 6x1 continua. VAI BRASIL!”, escreveu ele.

Hoje, é dia de vestir a camisa, torcer pelo Brasil e lembrar que quem trabalha merece mais tempo para viver. 💛💚



⚽ Enquanto a bola rola, a luta pelo fim da escala 6x1 continua.



🇧🇷 VAI BRASIL! pic.twitter.com/rCv2c3L2iq — José Guimarães (@joseguimaraesce) July 5, 2026

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que promete mudar a vida de milhares de trabalhadores do país foi aprovada no dia 27 de maio na Câmara dos Deputados.

Apesar disso, ela segue parada no Senado e aguarda deliberação do presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Flávio Bolsonaro faz desafio da Copa: entenda ação do senador

Pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para atacar o governo Lula (PT). Em um vídeo, congressista faz uma espécie de desafio e tenta comprar itens de churrasco, incluindo a picanha, com R$ 100.

“Desafio da Copa: fazer um churrasquinho com R$ 100. Vamos ver se a sua inflação está maior ou menor que a minha”, diz a legenda. “Lula foi a última vez que você enganou o povo brasileiro. Ano que vem, acabou para você”, disse.

Veja vídeo

Desafio da Copa: fazer um churrasquinho com R$ 100. Vamos ver se a sua inflação está maior ou menor que a minha. Faz o seu vídeo e me marca. Os melhores vou dar RT pic.twitter.com/LG89VDXb0h — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 5, 2026

As declarações do senador, por sua vez, leva em conta um dos motes de campanha do então candidato Lula (PT) em 2022, quando enfrentou o pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nas urnas.

À época, Lula viralizou ao prometer aos brasileiros de que todos voltariam a "comer picanha e tomar cervejinha", como uma metáfora sobre a recuperação do poder de compra das famílias.