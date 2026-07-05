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CORAÇÃO VERDE E AMARELO

Brasil x Noruega: jogo vira palco para fim da escala 6x1 e desafio da picanha

Políticos usam redes sociais para demonstrar torcida pela Seleção Brasileira

Gabriela Araújo
Por
Seleção brasileira em campo
Seleção brasileira em campo - Foto: Patricia de Melo Moreira | AFP

O Brasilentra em campo na tarde deste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), quando enfrenta a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Nova Jersey (EUA).

A vibração verde e amarela para que o país avance de fase no campeonato mundial tomou conta das redes sociais dos políticos nesta manhã. Um dos primeiros a anunciar a torcida pelos canarinhos foi o senador baiano Jaques Wagner (PT).

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Em uma publicação no X (antigo Twitter), o congressista, que demonstrou estar convicto da vitória da Seleção, aproveitou o entusiasmo do favoritismo nacional para associar o momento esportivo ao cenário político do país.

“Hoje tem jogo do #Brasil e eu já tô na torcida! Que essa vitória seja mais um símbolo de um país que voltou a sorrir, a vencer e a ocupar o topo do mundo. E aqui na Bahia, o #TimeDeLula tá pronto pra conquistar o hexa da esperança, viu?”, escreveu Wagner.

O deputado federal Leo Prates (Republicanos) também entrou no clima da Copa do Mundo e convocou os seus aliados para assistir o jogo ao seu lado em Salvador. Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Brasil x Noruega: jogo vira palco para fim da escala 6x1 e desafio da picanha
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) publicou um card com a seguinte legenda: “Qual a versão do Haddad é você hoje?” e apresentou quatro opções de humor como uma espécie de esquente para o confronto decisivo.

“Hoje é Brasil x Noruega, rumo ao hexa! Com emoção ou sem emoção, o importante é passar de fase”, escreveu o petista.

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"Dia de vestir a camisa, torcer pelo Brasil": a luta pelo fim da escala 6x1

Já o ministro de Relações Institucionais do governo Lula (PT), José Guimarães aproveitou o ensejo para reforçar a campanha pelo fim da jornada de trabalho na escala 6x1 (seis dias de trabalho para um de descanso).

“Hoje, é dia de vestir a camisa, torcer pelo Brasil e lembrar que quem trabalha merece mais tempo para viver. Enquanto a bola rola, a luta pelo fim da escala 6x1 continua. VAI BRASIL!”, escreveu ele.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que promete mudar a vida de milhares de trabalhadores do país foi aprovada no dia 27 de maio na Câmara dos Deputados.

Apesar disso, ela segue parada no Senado e aguarda deliberação do presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Flávio Bolsonaro faz desafio da Copa: entenda ação do senador

Pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para atacar o governo Lula (PT). Em um vídeo, congressista faz uma espécie de desafio e tenta comprar itens de churrasco, incluindo a picanha, com R$ 100.

“Desafio da Copa: fazer um churrasquinho com R$ 100. Vamos ver se a sua inflação está maior ou menor que a minha”, diz a legenda. “Lula foi a última vez que você enganou o povo brasileiro. Ano que vem, acabou para você”, disse.

Veja vídeo

As declarações do senador, por sua vez, leva em conta um dos motes de campanha do então candidato Lula (PT) em 2022, quando enfrentou o pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nas urnas.

À época, Lula viralizou ao prometer aos brasileiros de que todos voltariam a "comer picanha e tomar cervejinha", como uma metáfora sobre a recuperação do poder de compra das famílias.

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Tags

copa do mundo jogo do brasil Política

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