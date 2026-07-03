Flávio Bolsonaro faz aceno às mulheres após crise com Michelle: "Mandam no Brasil"

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O pré-candidato à Presidência da República e senador,Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tenta diminuir a ranhura na sua imagem após a crise escancarada pela sua madrasta Michelle.

Na tentativa de afastar a pecha de ‘machista’, o filho ‘01’ do ex-presidente fez um aceno às mulheres durante discurso nesta sexta-feira, 3, durante seminário da legenda.

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É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil e que fala por último no palco

A declaração do postulante ao Palácio do Planalto surge dias após a fala do jornalista Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, que afirmou que mulheres votam mal e detonou a ex-primeira-dama por expor a crise familiar nas redes sociais.

Racha: Flávio Bolsonaro evita falar sobre Michelle

Durante o evento, em Brasília, o herdeiro do ex-presidente não fez nenhuma menção a madastra, que diz ter sido “humilhada e maltratada” pelo senador. O caso veio à tona no último dia 24 de junho.

“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.

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Crise no PL: aliados tentam reverter caso Michelle Bolsonaro x Flávio

Na última quarta-feira, 1, a deputada Bia Kicis (DF) minimizou o caso e culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a esquerda, por tentar “dividir a direita”.

“Quem está nos dividindo é a esquerda. É Alexandre de Moraes. É por causa dele que Jair Bolsonaro está preso, em casa. É por causa dele que a Michelle está sofrendo, passando por toda essa situação, com tanta opressão, com tanta pressão, tanta perversidade. Todos nós estamos sofrendo a consequência dessa divisão”, disse a parlamentar.

Para a parlamentar, o racha interno resultou em um “aproveitamento da esquerda”, que segundo ela, vem usando o assunto para se promover.

“Cheguei a ouvir que as mulheres da esquerda estão nos defendendo. Isso é loucura. Elas estão usando. A gente precisa acalmar os ânimos. A gente não pode fomentar essa guerra. O nosso inimigo é o PT, a esquerda”, afirmou.

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Quem participou do evento desta sexta-feira, 3/07

O seminário sobre comunicação, voltado para influenciadores de direita e assessores de parlamentares, contou com a presença das seguintes figuras: