Bia Kicis tenta conter crise no PL e manda recado: "Nosso inimigo é o PT"

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Em meio à crise familiar envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a sua madrasta, Michelle (PL),a deputada federal Bia Kicis (DF) resolveu colocar ‘panos quentes’ no assunto.

Na tentativa de enterrar o tema, que resultou em uma queda do pré-candidato à presidência da República nas pesquisas eleitorais, a parlamentar responsabilizou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por “dividir a direita”.

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“Quem está nos dividindo é a esquerda. É Alexandre de Moraes. É por causa dele que Jair Bolsonaro está preso, em casa. É por causa dele que a Michelle está sofrendo, passando por toda essa situação, com tanta opressão, com tanta pressão, tanta perversidade. Todos nós estamos sofrendo a consequência dessa divisão”, disse a parlamentar.

As declarações de Bia Kicis foram dadas durante o encontro das mulheres do PL na última quarta-feira, 1, em Brasília. Na ocasião, a deputada ainda chamou de “insanidade” a briga interna entre os correligionários.

“A esquerda está se aproveitando”: Bia Kicis detona PT em meio ao racha no PL

Para a parlamentar, o racha interno exposto pela mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) resultou em um “aproveitamento da esquerda”, que segundo ela, vem usando o assunto para se promover.

“Cheguei a ouvir que as mulheres da esquerda estão nos defendendo. Isso é loucura. Elas estão usando. A gente precisa acalmar os ânimos. A gente não pode fomentar essa guerra. O nosso inimigo é o PT, a esquerda”, afirmou ela.

Por fim, ela aproveitou para reafirmar o seu apoio a aposta do PL para o Palácio do Planalto, nas eleições que serão decididas no dia 4 de outubro.

“Foi ele que o Bolsonaro indicou. Flávio é o nosso líder e será o nosso presidente”.

Assista ao discurso de Bia Kicis (PL-DF)

Michelle Bolsonaro x Flávio Bolsonaro: entenda a crise que dividiu o PL

A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais, no último dia 24 de junho, para fazer um desabafo. No vídeo, ela diz ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado.

O desentendimento teria acontecido por telefone, no ano passado, e o motivo teria sido o palanque do Partido Liberal (PL) no Ceará.

“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.

Assista ao vídeo