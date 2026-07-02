NOVA PESQUISA
Maioria dos eleitores de Bolsonaro condena Michelle por briga com Flávio
65,6% dos eleitores se colocaram contra ex-primeira-dama após racha familiar
A crise familiar exposta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais contra o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é pré-candidato à presidência da República, não repercutiu bem entre os eleitores da direita.
Isso é o que revela a nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta quinta-feira, 2.
Os números mostram que 65,6% dos eleitores do ex-presidente discordaram do comportamento da presidente do PL Mulher, que diz ter sido “maltratada e humilhada” pelo enteado.
Outros 26,5% dos entrevistados pelo levantamento dizem concordarem com a decisão da ex-primeira-dama em expor as divergências com o senador nas redes sociais. Já 7,8% dos eleitores do ex-presidente dizem não ter um posicionamento claro sobre o assunto.
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AtlasIntel: o que pensa os demais eleitores
Além da população que vota somente em Jair Bolsonaro (PL), o levantamento também escutou outros eleitores. Nesse sentido, a pesquisa revelou os seguintes números:
- Concordo: 51% dos brasileiros dizem que concordam com a decisão de Michelle Bolsonaro;
- Discordo: 35,1% dos brasileiros afirmam ser contra a atitude da mulher de Bolsonaro;
- Não sei: 13,7% dizem não ter um posicionamento claro sobre o assunto.
A sondagem ainda mostra que quem mais concordou com a atitude da ex-primeira-dama foram os homens, entre 16 a 24 anos, com ensino fundamental completo.
Entenda a crise da família Bolsonaro
A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais na quarta-feira passada, 24, para fazer um desabafo. No vídeo, ela diz ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado.
O desentendimento teria acontecido por telefone, no ano passado, e o motivo teria sido o palanque do Partido Liberal (PL) no Ceará.
“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.
Assista ao vídeo
“Grosseiro” e “desrespeitoso”: o que pensam as pessoas que assistiram ao vídeo
A nova pesquisa AtlasIntel também trouxe o seguinte questionamento aos entrevistados: você acredita na acusação que Michelle Bolsonaro levantou contra Flávio Bolsonaro de que ele teria sido “grosseiro”, “desrespeitoso” e de que ela teria sido “humilhada” por ele?
A reposta da maioria dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou que 54,6% não acreditam na versão de Michelle Bolsonaro.
Outros 29,9% dizem acreditar na ex-primeira-dama, ante 15,6% que afirmam não ter posicionamento claro sobre o assunto.
E os demais eleitores
A pesquisa também revelou os seguintes números sobre o resultado geral:
- Sim, acredito: 59,6%;
- Não, não acredito: 29,3%;
- Não sei: 11,3%.
Quem melhor representa a direta na ausência de Bolsonaro?
O novo levantamento, divulgado nesta quinta-feira, também mostrou que a maioria dos entrevistados acreditam que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, é o nome melhor lidera a direita e as pautas conservadoras.
Em números, 43,2% dos entrevistados defendem o nome do filho "01" do ex-presidente como líder. Em seguida, aparecem os seguintes nomes:
- Nikolas Ferreira (MG): 18,4%;
- Renan Santos (Missão): 14,5%;
- Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP): 8,6%;
- Eduardo Bolsonaro (SP): 4,5%;
- Michelle Bolsonaro: 3,9%.
Veja
Pesquisa AtlasIntel
A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 30 de junho. A metodologia utilizada para a realização do levantamento foi Recrutamento digital aleatório.
Ao todo, o levantamento ouviu 4.999 pessoas pela internet, com margem de erro de um ponto percentual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04582/2026.