CRISE NO PL
Michelle Bolsonaro recusa gravar novo vídeo favorável a Flávio
Pedido foi feito pelo presidente do PL, Valdermar Costa Neto, durante reunião
Durante reunião a portas fechadas, na terça-feira, 30, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a sugerir que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro gravasse outro vídeo para conter a crise desencadeada no partido após ela publicar um conteúdo contra o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na semana passada.
De acordo com informações da CNN Brasil, Valdemar teria orientado Michelle a dizer que não estava bem quando decidiu fazer a gravação e expor publicamente a crise política com o enteado.
Michelle, no entanto, teria se negado e respondido que "jamais faria isso".
Durante a reunião, Valdemar e Michelle também teriam tratado do futuro político da ex-primeira-dama. Há semanas, ela tem ponderado sobre a continuidade da candidatura ao Senado na chapa do Distrito Federal.
Michelle deixa comando do PL Mulher
Após a reunião, Michelle publicou uma nota para anunciar que decidiu deixar o comando do PL Mulher, cargo do qual estava afastada desde o ano passado.
"Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal e lhe comuniquei a decisão de deixar a Presidência do PL Mulher”, afirmou.
Segundo ela, a decisão é necessária para que possa cuidar “integralmente” da família.
Leia Também:
Entenda a crise na família Bolsonaro
A crise veio a público na última quarta-feira, 24, quando Michelle publicou um vídeo em que acusou o senador Flávio Bolsonaro de tratá-la com desrespeito e de isolá-la dentro do PL, em meio a divergências políticas internas.
No desabafo, Michelle afirmou que chegou ao limite após receber o que classificou como uma "punhalada", motivada por narrativas e mentiras disseminadas por pessoas que considera aliadas.
Segundo a ex-primeira-dama, o principal motivo do conflito foi a articulação eleitoral no Ceará.
Michelle defendia que o PL apoiasse o senador Eduardo Girão (Novo) para o governo do estado. Flávio Bolsonaro, porém, articulou uma aliança política com Ciro Gomes (PSDB).