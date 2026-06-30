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ELEIÇÕES 2026

PL tenta convencer Michelle a ajudar campanha de Flávio Bolsonaro

Ex-primeira-dama é vista como fundamental para atrair eleitorado feminino

Ane Catarine
Por
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vista pelo PL como uma das principais responsáveis por atrair o voto do eleitorado feminino para a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reúne nesta terça-feira, 30, com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Segundo informações do jornal O Globo, um dos principais assuntos da reunião será a possível participação de Michelle em um encontro organizado por Flávio com lideranças femininas conservadoras.

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O evento foi idealizado pelo senador para discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino, segmento em que pesquisas apontam maior resistência à candidatura dele.

Caso Michelle aceite participar, o gesto será interpretado dentro do partido como um sinal de reaproximação após a crise provocada pelo vídeo em que a ex-primeira-dama afirma ter sido maltratada pelo enteado.

Durante a reunião, Valdemar também deve tentar apaziguar o clima na família Bolsonaro e reduzir as tensões internas no PL.

Vídeo polêmico

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, na última quarta-feira, 24, um vídeo em que acusou o senador Flávio Bolsonaro de tratá-la com desrespeito e de isolá-la dentro do PL em meio a divergências políticas internas.

No desabafo, Michelle afirmou que chegou ao limite após receber o que classificou como uma "punhalada", motivada por narrativas e mentiras disseminadas por pessoas que considera aliadas.

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O principal motivo do conflito, segundo a ex-primeira-dama, foi a articulação eleitoral no Ceará.

Michelle defendia que o PL apoiasse o senador Eduardo Girão (Novo) para o governo do estado. Flávio Bolsonaro, porém, articulou uma aliança política com Ciro Gomes (PSDB).

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Tags

Michelle Bolsonaro pl Valdemar Costa Neto

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