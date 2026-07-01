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Aécio Neves e Flávio Bolsonaro lideram rejeição entre os pré-candidatos
Presidente Lula (PT) aparece com 48,6%, uma queda de 2 pontos percentuais
Dez nomes correm contra o tempo em busca da vaga como novo presidente do Brasil. Entre eles está o deputado federal Aécio Neves, presidente do PSDB, que acumula um alto indíce de rejeição para se condecorado ao posto.
A nova pesquisa divulgada pela AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 1º, mostra o tucano na liderança entre os nomes que não seriam votados de jeito nenhum. Segundo o levantamento, 54% dos brasileiros o rejeitam para ocupar o Palácio do Planalto.
Flávio Bolsonaro é segundo nome mais rejeitado pelos brasileiros
A crise familiar exposta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também repercutiu na nova pesquisa desta quarta. Herdeiro direito e aposta da extrema-direta para Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vê a sua pré-campanha declinar, conforme a sondagem.
Nesta nova rodada, o filho “01” do ex-presidente, considerado principal rival do presidente Lula (PT), acumula 53% de indíce de rejeição.
Em maio, a mesma sondagem mostrou que o congressista somava 52% de rejeição dos entrevistados que disseram não votar nele de jeito nenhum, em meio ao escândalo referentes ao Banco Master e a relação dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
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Indíce de rejeição de Lula em queda
Em seguida, aparece o presidente Lula (PT) que teve uma queda de 2 pontos percentuais no quesito rejeição. Nesta nova pesquisa, apenas 48,6% afirmaram que não votaram no presidente, que disputa a reeleição, de jeito nenhum.
Em maio, o indíce de rejeição ao nome do Executivo era de 50,6%, de acordo com os dados divulgados pela AtlasIntel/Bloomberg.
Índices dos demais candidatos
Outros nomes que os entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum são:
- Jair Bolsonaro (PL): 45,2%
- Michelle Bolsonaro (PL): 43,2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%
- Romeu Zema (Novo): 38,5%
- Renan Santos (Missão): 35,8%
- Fernando Haddad (PT): 30,7%
- Joaquim Barbosa (DC): 24,6%
- Nenhum destes: 1,0%
Se as eleições presidenciais fossem acontecer neste próximo domingo e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria?
A pesquisa também mostra que se as eleições fossem hoje com os mesmo candidatos de 2022, o presidente Lula (PT) levaria o trunfo com 44,4% das intenções de voto. Em seguida, aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro com 41,4%.
Os demais candidatos:
- Simone Tebet: 3,9%
- Ciro Gomes: 3,9%
- Outros: 0,7%
- Votos brancos e nulos: 5,1%
- Não sei: 0,5%
Pesquisa AtlasIntel
A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 30 de junho.
Ao todo, o levantamento ouviu 4.999 pessoas pela internet, com margem de erro de um ponto percentual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04582/2026.