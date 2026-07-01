Aécio Neves e Flávio Bolsonaro lideram rejeição entre os pré-candidatos

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Dez nomes correm contra o tempo em busca da vaga como novo presidente do Brasil. Entre eles está o deputado federal Aécio Neves, presidente do PSDB, que acumula um alto indíce de rejeição para se condecorado ao posto.

A nova pesquisa divulgada pela AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 1º, mostra o tucano na liderança entre os nomes que não seriam votados de jeito nenhum. Segundo o levantamento, 54% dos brasileiros o rejeitam para ocupar o Palácio do Planalto.

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Flávio Bolsonaro é segundo nome mais rejeitado pelos brasileiros

A crise familiar exposta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também repercutiu na nova pesquisa desta quarta. Herdeiro direito e aposta da extrema-direta para Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vê a sua pré-campanha declinar, conforme a sondagem.

Nesta nova rodada, o filho “01” do ex-presidente, considerado principal rival do presidente Lula (PT), acumula 53% de indíce de rejeição.

Em maio, a mesma sondagem mostrou que o congressista somava 52% de rejeição dos entrevistados que disseram não votar nele de jeito nenhum, em meio ao escândalo referentes ao Banco Master e a relação dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Indíce de rejeição de Lula em queda

Em seguida, aparece o presidente Lula (PT) que teve uma queda de 2 pontos percentuais no quesito rejeição. Nesta nova pesquisa, apenas 48,6% afirmaram que não votaram no presidente, que disputa a reeleição, de jeito nenhum.

Em maio, o indíce de rejeição ao nome do Executivo era de 50,6%, de acordo com os dados divulgados pela AtlasIntel/Bloomberg.

Índices dos demais candidatos

Outros nomes que os entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum são:

Jair Bolsonaro (PL): 45,2%

45,2% Michelle Bolsonaro (PL) : 43,2%

: 43,2% Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%

38,6% Romeu Zema (Novo): 38,5%

38,5% Renan Santos (Missão): 35,8%

35,8% Fernando Haddad (PT): 30,7%

30,7% Joaquim Barbosa (DC): 24,6%

24,6% Nenhum destes: 1,0%

Se as eleições presidenciais fossem acontecer neste próximo domingo e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria?

A pesquisa também mostra que se as eleições fossem hoje com os mesmo candidatos de 2022, o presidente Lula (PT) levaria o trunfo com 44,4% das intenções de voto. Em seguida, aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro com 41,4%.

Os demais candidatos:

Simone Tebet: 3,9%

3,9% Ciro Gomes: 3,9%

3,9% Outros: 0,7%

0,7% Votos brancos e nulos: 5,1%

5,1% Não sei: 0,5%

Pesquisa AtlasIntel

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 30 de junho.

Ao todo, o levantamento ouviu 4.999 pessoas pela internet, com margem de erro de um ponto percentual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04582/2026.