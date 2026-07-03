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COMÉRCIO INTERNACIONAL

Flávio Bolsonaro participará de audiência nos EUA sobre novo tarifaço

Na ocasião, presidenciável deve se posicionar contra as tarifas de 20% e 12,5%

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro - Foto: Leandro Lozada/AFP

O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, participará na manhã da próxima terça-feira, 7, de uma audiência pública em Washington, nos Estados Unidos, para discutir onovo tarifaço que o governo de Donald Trump pretende impor aos produtos brasileiros.

A participação de Flávio está confirmada em documento do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), órgão responsável pela realização do evento.

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O presidenciável dividirá a mesa com Roberto Azevêdo, representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e com integrantes dos setores de calçados do Brasil e dos Estados Unidos.

Entenda o novo tarifaço

Após investigações conduzidas pelo USTR, o governo de Donald Trump propôs uma tarifa de 25% e uma taxa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. As sobretaxas, no entanto, ainda não entraram em vigor. A previsão é que a decisão final seja anunciada em 15 de julho.

Anunciada em 1º de junho, a tarifa de 25% tem como base uma investigação conduzida com fundamento na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos.

O governo americano alega que o Brasil adota políticas "irrazoáveis" e injustas que restringem e oneram empresas e o comércio norte-americano. Entre os pontos citados está o PIX, apontado como uma ferramenta prejudicial aos interesses dos Estados Unidos.

Já a taxa de 12,5%, anunciada em 2 de junho, decorre da conclusão de que o Brasil integra o grupo de países que, na avaliação do governo americano, falharam no combate à importação e à produção de mercadorias geradas por meio de trabalho escravo ou forçado.

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O que Flávio Bolsonaro pretende dizer ao USTR

A audiência pública do USTR é aberta aos interessados que se inscreverem. Foi por esse procedimento que Flávio Bolsonaro conseguiu espaço para falar no evento. O senador enviou ao órgão um pedido de participação e um resumo do depoimento que pretende apresentar.

Na audiência, Flávio deve se posicionar contra a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e contra qualquer medida relacionada ao PIX.

E o governo Lula?

O governo brasileiro não participa da audiência pública e trata do tema por meio dos canais diplomáticos. Na quinta-feira, 2, o Brasil encaminhou aos Estados Unidos a resposta oficial à investigação.

No documento, o chanceler Mauro Vieira afirma que as críticas do governo americano ao PIX e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) não têm relação com comércio, mas com divergências sobre políticas internas.

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Donald Trump EUA Flávio Bolsonaro

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