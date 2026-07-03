Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

GUERRA DE NARRATIVA

Flávio Bolsonaro anuncia ida aos EUA para defender o Pix

Pré-candidato à Presidência da República evitou falar sobre datas da viagem

Gabriela Araújo
Por
Flávio Bolsonaro ao lado do presidente americano e o seu irmão, Eduardo Bolsonaro
Flávio Bolsonaro ao lado do presidente americano e o seu irmão, Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução Instagram | Eduardo Bolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciou nesta sexta-feira, 3, que fará uma nova viagem aos Estados Unidos (EUA). Na mala, ele levará o seguinte pleito: a defesa do pix.

Durante evento na capital carioca, o filho “01” criticou o presidente Lula (PT), que segundo ele, está “se lixando” para o mecanismo e para as empresas do país.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“A verdade é a seguinte: nós defendemos o Pix, porque o Pix é no Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso Pix, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras”, disse Flávio.

Apesar disso, o congressista não divulgou quando deve ser o novo encontro com o presidente americano, Donald Trump. Se confirmada, essa não será a primeira vez que o presidenciável, tem uma agenda com Trump.

Leia Também:

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Flávio Bolsonaro participará de audiência nos EUA sobre novo tarifaço
Flávio Bolsonaro participará de audiência nos EUA sobre novo tarifaço imagem

POLÍCIA

PF mira alvos sancionados pelos EUA por suposta ligação com o PCC
PF mira alvos sancionados pelos EUA por suposta ligação com o PCC imagem

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que tarifaço dos EUA daria 'vitória política' a Lula
Flávio Bolsonaro diz que tarifaço dos EUA daria 'vitória política' a Lula imagem

Agenda com Trump: Flávio Bolsonaro se encontra com Donald Trump

No final de maio, Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos se encontrar com o presidente americano.

Após o encontro, o governo Trump classificou as organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), como terroristas, ato que embasou as sanções aplicadas nesta semana contra dois brasileiros, três empresas com sede no Brasil e uma em Portugal.

Quem é o verdadeiro pai do Pix? Conheça a história do sistema

A paternidade do Pix voltou a ser discutida após a possibilidade de o governo dos EUA impor um tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo e Flávio, sustentarem a narrativa de que a ferramenta teria sido uma criação do pai.

No entanto, os fatos desmentem a narrativa sustentada pelos herdeiros do liberal. Tudo começou em 2016 — três anos antes da posse de Bolsonaro no Planalto — quando um grupo de trabalho do Banco Central (BC), liderado pelo engenheiro Carlos Eduardo Brandt, iniciou o processo de desenvolvimento da plataforma e publicou um relatório com detalhes do projeto, mostrando a eficiência dos sistemas de pagamentos instantâneos.

Dois anos depois, em 2018, no governo Michel Temer, a instituição financeira iniciou o processo de criação da plataforma. Somente a partir de outubro de 2019 — aí na gestão Bolsonaro — a infraestrutura tecnológica começou a ser desenvolvida.

Um ano após o começo do desenvolvimento da infraestrutura tecnológica, foi iniciado o cadastramento de chaves por usuários iniciais. O funcionamento do sistema teve início em 3 de novembro, de forma restrita — a operação em forma plena começou a valer em 16 de novembro de 2020.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Flávio Bolsonaro pix

Relacionadas

Mais lidas