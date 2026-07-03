PL diz que Michelle Bolsonaro não quer apoiar campanha de Flávio

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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse na quinta-feira, 2, sentir que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não quer participar da campanha do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

“Eu sinto que ela não quer participar. O Flávio está tocando a campanha para frente, estamos tocando a nossa vida”, afirmou Valdemar ao ser questionado, em entrevista à Rádio Gaúcha, sobre a participação de Michelle na campanha.

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A presença de Michelle na campanha é considerada importante para atrair o eleitorado feminio.

Valdemar, no entanto, voltou a tentar amenizar a crise na família Bolsonaro e afirmou que os desentendimentos políticos entre madrasta e enteado já foram resolvidos.

Embate entre Michelle e Flávio

Na última quarta-feira, 24, a ex-primeira-dama publicou um depoimento nas redes sociais em que afirmou ter sido maltratada e humilhada por Flávio. Em dois vídeos, Michelle expôs a briga com o senador e disse que os dois não se falam desde o fim de 2025.

A discussão envolve a disputa pelo palanque do PL no Ceará. Michelle defendia que o partido apoiasse o senador Eduardo Girão (Novo) para o governo do estado, enquanto Flávio articulou uma aliança com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), movimento criticado pela ex-primeira-dama.

Michelle deve desistir de disputar o Senado

Valdemar Costa Neto disse ainda que Michelle deve desistir de disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. O dirigente se encontrou com a ex-primeira-dama nesta semana, quando ela sinalizou a possibilidade ao informar que também deixaria o comando do PL Mulher.

“Ela me disse que queria sair da presidência do partido, que talvez não fosse candidata a senadora. Eu não tenho o que fazer”, afirmou.