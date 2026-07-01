Michelle prevê novos escândalos e amplia crise com Flávio Bolsonaro

A crise entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira, 1º.

Em reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a ex-primeira-dama reafirmou que não apoiará a candidatura do enteado à Presidência da República e, segundo interlocutores, avalia que a campanha do senador deverá enfrentar novos escândalos nos próximos meses.

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O encontro também consolidou outro cenário político: Michelle continua sendo cotada para disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal.

Segundo informações de O Globo, interlocutores da ex-primeira-dama afirmam que não há qualquer possibilidade de reconciliação entre ela e Flávio Bolsonaro.

Nos últimos dias, Michelle tem reiterado que ficará fora da campanha presidencial do enteado e sustentado, nos bastidores, que a candidatura será impactada por novos episódios que poderão comprometer sua trajetória eleitoral.



O rompimento entre madrasta e enteado completa uma semana e amplia as dificuldades do pré-candidato do PL em um momento estratégico da pré-campanha, especialmente diante da necessidade de ampliar sua aprovação entre o eleitorado feminino e, em particular, entre mulheres evangélicas.

Flávio condena declarações de aliado sobre mulheres

Em meio ao desgaste político e familiar, Flávio Bolsonaro participou de um encontro promovido pelo PL com mulheres e rebateu as declarações do jornalista Paulo Figueiredo, que saiu em sua defesa após as críticas públicas feitas por Michelle Bolsonaro.

Ao comentar o episódio, o senador afirmou que não concorda com o posicionamento do aliado e rejeitou qualquer associação entre as falas e sua campanha.

“Quero repudiar a fala de Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou, completamente equivocado. Ele não faz parte de nossa campanha”, disse Flávio. “Óbvio que é uma pessoa que nos ajuda nas pautas que nos interessam nos Estados Unidos. Em função disso, as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido a partir do momento em que ele generaliza”, completou.

Na tentativa de defender Flávio das críticas de Michelle, Paulo Figueiredo fez ataques à ex-primeira-dama e direcionou críticas ao eleitorado feminino.

“O feminismo é um movimento de matriz marxista pós-moderna que carrega consigo ideias como cotas identitárias. […] a ideia de ter cota pra raça, idade, é absolutamente incompatível com o movimento da direita. […] Quando vemos uma presidente do PL transformar isso em uma discussão identitária, ferrou. É justamente uma ideologia marxista”, criticou. “Mulher vota estatisticamente mal, principalmente as solteiras, as casadas costumam acompanhar o marido”, completou.

Durante o evento, Flávio também reconheceu a necessidade de ampliar o diálogo com o público feminino e afirmou que a campanha precisa aperfeiçoar sua comunicação com esse segmento.

“Temos que melhorar nossa comunicação. A partir do momento que conseguirmos ter esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas que a direita defende, a gente vai resolver. Não é acusando que elas não sabem votar”.