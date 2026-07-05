Repórter da CazéTV já se envolveu em polêmica com cantora famosa

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Brilhando na cobertura da Copa do Mundo 2026 pela CazéTV, Chico Moedas já é um velho conhecido do público brasileiro. O empresário ganhou fama nacional após se envolver em uma polêmica com a cantora Luísa Sonza em 2023.

Na época, Chico e Luísa viveram um breve romance, onde a artista chegou até a escrever uma música para ele, intitulada “Chico”. No entanto, o namoro só durou cerca de quatro meses, terminando após o rapaz trair a cantora no banheiro de um bar.

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A traição foi exposta publicamente por ela no dia 20 de setembro de 2023, durante uma participação ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo. Na ocasião, Lu´pisa leu uma carta aberta escrita para Chico e expôs o ato de infidelidade dele.

O caso ganhou repercussão nacional e o rapaz ficou conhecido como o ex-namorado traidor da artista, que chegou a alterar parte da letra da canção escrita para ele durante seus shows pelo Brasil.

De traidor a queridinho do público

Entretanto, a fama de Chico foi ressignificada nos últimos anos. Membros do canal do Youtube “Aqueles Caras”, o famoso passou a ser querido pelo público nas redes sociais, que fazem piadas sobre a confusão anterior.

Chico também assumiu o posto de repórter na CazéTV, onde participa de algumas gravações e realiza entrevistas com os jogadores da Seleção Brasileira após os jogos da Copa do Mundo.

Ele ainda se desculpou publicamente com Luísa sobre o ocorrido, alegando que não gostaria de ter causado esse constrangimento para a famosa. “Eu me entreguei. É isso, é indelicado. Não gosto de falar disso. Que bagulho horroroso, cometi um erro", disse em entrevista ao perfil Cortes do Tropa da Mainstreet, no TikTok,em 2024.

“Não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar, a vida é, infelizmente, a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma merd*, não posso mais falar nada”, completou.