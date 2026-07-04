Marcos Oliveira, o Beiçola, deixa CTI e faz relato emocionante

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O ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido por interpretar o personagem Beiçola, em A Grande Família, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) após apresentar uma melhora no quadro de saúde.

Oliveira deu entrada no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia 30 de junho, onde passou por uma cirurgia para tratar uma infecção na região do períneo.

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O procedimento foi realizado para remover um abscesso, uma infecção caracterizada pelo acúmulo de pus em determinada região do corpo.

Ator Marcos Oliveira durante internação - Foto: Reprodução

“Estou me recuperando”: Marcos Oliveira faz relato emocionante

Como forma de tranquilizar os amigos e fãs, o artista gravou um vídeo emocionado. No relato, Oliveira comemorou o fim das dores após a realização da cirurgia.

Estou me recuperando, melhorando e, graças a Deus, sem dor. Porque era muita dor e muito sofrimento

Aos 70 anos, Marcos Oliveira ainda afirmou que tem vigor para continuar as suas atividades cênicas. "Agora estou alegre, estou feliz e quero trabalhar", declarou.





Desafios financeiros, saúde e a vida fora das telas

O ator vive desde 2025 no Retiro dos Artistas, onde ocupa uma residência doada pela atriz Marieta Severo, sua colega de elenco no seriado A Grande Família. O espaço é voltado ao acolhimento de profissionais da classe artística.

Nos últimos meses, Marcos Oliveira também tornou públicas dificuldades relacionadas à saúde e à situação financeira, que passaram a fazer parte de sua rotina fora da televisão.