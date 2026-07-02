Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’ é internado

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Longe das telas e ainda lembrado pelo público como o Beiçola de “A Grande Família”, o ator Marcos Oliveira, de 70 anos, está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela unidade de saúde, que informou não estar autorizada a divulgar detalhes sobre o motivo da internação nem sobre o estado clínico do artista.

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O ator vive desde 2025 no Retiro dos Artistas, onde ocupa uma residência doada pela atriz Marieta Severo, sua colega de elenco no seriado “A Grande Família”. O espaço é voltado ao acolhimento de profissionais da classe artística.

Nos últimos meses, Marcos Oliveira também tornou públicas dificuldades relacionadas à saúde e à situação financeira, que passaram a fazer parte de sua rotina fora da televisão.