Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

TELEVISÃO

Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’ é internado

Conhecido como Beiçola, Marcos Oliveira tem 70 anos e segue sob cuidados médicos

Redação
Por Redação
Marcos Oliveira mora em instituição de acolhimento de artistas
Marcos Oliveira mora em instituição de acolhimento de artistas - Foto: Reprodução | Instagram

Longe das telas e ainda lembrado pelo público como o Beiçola de “A Grande Família”, o ator Marcos Oliveira, de 70 anos, está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela unidade de saúde, que informou não estar autorizada a divulgar detalhes sobre o motivo da internação nem sobre o estado clínico do artista.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VAI ROLAR?

Atriz da Globo expõe interesse por jogador da Seleção Brasileira
Atriz da Globo expõe interesse por jogador da Seleção Brasileira imagem

NOVELAS

Pedro se casa com Bruna em Quem Ama Cuida? Veja próxima fase da novela
Pedro se casa com Bruna em Quem Ama Cuida? Veja próxima fase da novela imagem

PREVISÃO

Novela infantil brasileira previu vitória do Brasil sobre o Japão
Novela infantil brasileira previu vitória do Brasil sobre o Japão imagem

O ator vive desde 2025 no Retiro dos Artistas, onde ocupa uma residência doada pela atriz Marieta Severo, sua colega de elenco no seriado “A Grande Família”. O espaço é voltado ao acolhimento de profissionais da classe artística.

Nos últimos meses, Marcos Oliveira também tornou públicas dificuldades relacionadas à saúde e à situação financeira, que passaram a fazer parte de sua rotina fora da televisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

A Grande Família internação marcos oliveira Retiro dos Artistas

Relacionadas

Mais lidas